С Днем молодежи 2020: поздравления в стихах и прозе, смс, картинки и видео
В последнее воскресенье июня в Украине и в других странах мира отмечается День молодежи. В 2020 году это 28 июня. В нашей стране праздник был учрежден в 1994 году указом президента Леонида Кравчука.
OBOZREVATEL публикует оригинальные поздравления с праздником в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.
С Днем молодежи: смс, стихи и проза
Вам юнацького запалу,
Оптимізму я бажаю,
Не старіти серцем чуйним,
Вас з днем молоді вітаю.
Хай завжди бажання буде
До нових, великих звершень,
Вам бажаю перемоги
Всі свої лиш перевершить.
Радості вам, сміху, щастя,
В сили вірити свої,
Молодості вам бажаю,
Бути завжди на коні.
***
С Днем молодежи поздравляем
Всех тех, кто молод телом и душой.
Кто полон силы, бодрости, веселья,
Тому мы шлем привет большой!
Пусть мимо пролетят года,
Желаем молодыми быть всегда,
И к жизни интереса не терять,
Быть смелыми, и никогда не унывать!
***
С Днем молодежи Pinterest
Хай у житті завжди щастить,
Несе хай радість — кожна мить,
Ідей цікавих,мрій казкових,
І днів веселих, і чудових!
***
День молодежи – праздник общий,
Ведь все мы молоды душой.
С огнем внутри гораздо проще,
И пусть не снится нам покой.
Желаю жить легко и просто,
И верить в чудо на земле.
Пусть каждый день мечту подарит,
И лучик солнца на стекле.
***
День молодежи girsivska-gromada.gov.ua
Вітаю з Днем молоді. Бажаю яскраво, весело, з ентузіазмом і завзяттям, з радістю і милими усмішками провести юні роки свого життя. Нехай кожен день дарує успіх і бадьорість, щасливий випадок і неймовірну пригоду.
***
Поздравляю со Всемирным днем молодежи и желаю бурных, веселых, ярких, удачных, перспективных, насыщенных, смелых, успешных, бравых лет красочной молодости. Будь целеустремленным человеком, покоряй этот мир и воплощай все мечты в счастливую реальность!
Картинки ко Дню молодежи
Открытка с Днем молодежи
Картинки в День молодежи Pinterest
С Днем молодежи 2020 bonnycards.ru
День молодежи: видео
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отмечается День молодежи и какова история праздника.
По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.