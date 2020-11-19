С Днем метеоролога: лучшие поздравления и открытки

День работников гидрометеорологической службы Украины, или День метеоролога, отмечается ежегодно 19 ноября. Он был установлен в 2003 году указом президента Леонида Кучмы.

В этот день принимают поздравления все, кто причастен к работе Украинского гидрометцентра. К празднику OBOZREVATEL подготовил стихи, прозу, картинки, открытки и видео.

Стихи, проза и смс в День работников гидрометеорологической службы

З днем метеоролога, друже!

За твоїми прогнозами живемо.

У природи немає поганої погоди,

Але ми прогнозів лише хороших чекаємо!

Нехай робота вдається та йде на лад,

У серці буде сонячно, тепло.

Я бажаю щиро, від усієї душі,

Щоб завжди в усьому тобі щастило!

Пролітають зими, весни, роки ...

Але нехай кожен день і кожну мить

Для тебе зігріє сонця промінчик.

Щастя і любові тобі, метеоролог!

***

Гидрометеорологии,

Я вас поздравляю,

Вам прогнозов солнечных

На всю жизнь желаю.

Пусть циклоны радости

Только атакуют,

Ураганы страсти

Пусть вовсю бушуют.

Денежные ливни

Пусть проходят чаще,

Дует в вашу сторону

Пусть ветер удачи.

***

Хмарка сіра на небі,

Видно, скоро дощ піде.

Тільки мені зовсім не страшно,

Парасолька від дощу врятує.

Мені з ранку метеослужба

Повний видала прогноз!

Що вдягти сьогодні слід,

Жарко буде або мороз?

Нехай же наш метеоролог

В доброму здоров'ї живе!

Буде вік його нехай довгий!

Нехай завжди у всьому щастить!

***

С днем работников службы гидрометео – Украины,

Ведь у вас сегодня именины.

Вы прогноз всегда нам верный составляйте,

Не понятных ситуаций нам не доставляйте.

Будьте вовремя сами вы с зонтами,

Солнце светит пусть над вашими домами.

Чтобы в вашем доме был всегда уют,

Чтоб давали вам зарплату больше, чем дают.

***

Вітаю з Днем працівників гідрометеорологічної служби України. Бажаю яскравого сонця в житті, сяючих промінчиків щастя і добра, бажаю випадання опадів радості й натхнення, поривів вітру успіху та везіння, бажаю точних прогнозів на успіх і прекрасної погоди в твоєму світі.

***

Поздравляю с Днем работников гидрометеорологической службы Украины и от души желаю, чтобы в стране всегда был благоприятный климат для развития и процветания, чтобы в твоей жизни всегда светило яркое солнце и выпадали осадки в виде счастливых эмоций!

***

Вітаю з Днем працівників метеорологічної служби України та від щирого серця бажаю відмінних прогнозів не тільки в погоді, а й в особистому житті. Нехай дме вітер добрих змін, нехай урагани будуть тільки радості і веселощів, нехай дощем проливається удача і яскравими променями світить сонце кохання.

Картинки и открытки ко Дню метеоролога

Открытка в День работников гидрометеорологической службы Украины davaipogovorim.mirtesen.ru

Картинка в День работников гидрометеорологической службы Украины pictureholiday.ru

День метеоролога 2020 pictureholiday.ru

Поздравления с Днем метеоролога pictureholiday.ru

Видео с поздравлениями

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что до конца ноября температура воздуха трижды опустится ниже нуля.

По материалам: pozdravok.ru.