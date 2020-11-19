С Днем метеоролога: лучшие поздравления и открытки
День работников гидрометеорологической службы Украины, или День метеоролога, отмечается ежегодно 19 ноября. Он был установлен в 2003 году указом президента Леонида Кучмы.
В этот день принимают поздравления все, кто причастен к работе Украинского гидрометцентра. К празднику OBOZREVATEL подготовил стихи, прозу, картинки, открытки и видео.
З днем метеоролога, друже!
За твоїми прогнозами живемо.
У природи немає поганої погоди,
Але ми прогнозів лише хороших чекаємо!
Нехай робота вдається та йде на лад,
У серці буде сонячно, тепло.
Я бажаю щиро, від усієї душі,
Щоб завжди в усьому тобі щастило!
Пролітають зими, весни, роки ...
Але нехай кожен день і кожну мить
Для тебе зігріє сонця промінчик.
Щастя і любові тобі, метеоролог!
***
Гидрометеорологии,
Я вас поздравляю,
Вам прогнозов солнечных
На всю жизнь желаю.
Пусть циклоны радости
Только атакуют,
Ураганы страсти
Пусть вовсю бушуют.
Денежные ливни
Пусть проходят чаще,
Дует в вашу сторону
Пусть ветер удачи.
***
Хмарка сіра на небі,
Видно, скоро дощ піде.
Тільки мені зовсім не страшно,
Парасолька від дощу врятує.
Мені з ранку метеослужба
Повний видала прогноз!
Що вдягти сьогодні слід,
Жарко буде або мороз?
Нехай же наш метеоролог
В доброму здоров'ї живе!
Буде вік його нехай довгий!
Нехай завжди у всьому щастить!
***
С днем работников службы гидрометео – Украины,
Ведь у вас сегодня именины.
Вы прогноз всегда нам верный составляйте,
Не понятных ситуаций нам не доставляйте.
Будьте вовремя сами вы с зонтами,
Солнце светит пусть над вашими домами.
Чтобы в вашем доме был всегда уют,
Чтоб давали вам зарплату больше, чем дают.
***
Вітаю з Днем працівників гідрометеорологічної служби України. Бажаю яскравого сонця в житті, сяючих промінчиків щастя і добра, бажаю випадання опадів радості й натхнення, поривів вітру успіху та везіння, бажаю точних прогнозів на успіх і прекрасної погоди в твоєму світі.
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Поздравляю с Днем работников гидрометеорологической службы Украины и от души желаю, чтобы в стране всегда был благоприятный климат для развития и процветания, чтобы в твоей жизни всегда светило яркое солнце и выпадали осадки в виде счастливых эмоций!
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Вітаю з Днем працівників метеорологічної служби України та від щирого серця бажаю відмінних прогнозів не тільки в погоді, а й в особистому житті. Нехай дме вітер добрих змін, нехай урагани будуть тільки радості і веселощів, нехай дощем проливається удача і яскравими променями світить сонце кохання.Картинки и открытки ко Дню метеоролога
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что до конца ноября температура воздуха трижды опустится ниже нуля.
По материалам: pozdravok.ru.