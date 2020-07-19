С Днем металлурга 2020: открытки, смс, стихи и видео с поздравлениями

Ежегодно в третье воскресенье июля в Украине отмечается День металлурга. В 2020 году этот профессиональный праздник приходится на 19 июля.

День металлурга был учрежден указом президента Леонида Кравчука в 1993 году, а в 2006-м праздник был переименован в День работников металлургической и горнодобывающей промышленности. В этот день принято поздравлять людей, трудящихся в данной отрасли, дарить им цветы, подарки, сувениры. К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные картинки, открытки, стихи, смс и видео с поздравлениями.

С Днем металлурга: смс, стихи и проза

На честь металургів не дають салют.

Вони з салютом кожен день живуть,

Коли в ливарному сталь в опоки ллють,

Метал для нашого життя створюють.

Робота ваша і небезпечна, і важка –

Серед пекла, пара, гуркоту вона.

Пишається металургами країна

І віддає їм почесті сповна.

***

Этот день назовут

Днем железных людей,

Нету их веселей,

Нету их здоровей,

Пусть метал раскаленный

По жилам течет,

Металлургам респект,

Металлургам почет!

***

Открытка с Днем металлурга vsesvit.pro

Сьогодні всім металургам країни,

Свої вітання присвячуємо!

Ви – наша гордість і сила,

Славні ви своєю працею!

Звиклися серцем з полум'я жаром,

Мартен, домна, прокатний стан,

Майстрам вогню – сталеварам,

Нехай звучить благородний метал!

***

Сталь кипит, а сердце чаще бьется,

Будет плавка новая крепка,

Все тебе на славу удается,

И тверда, уверенна рука.

Металлургом быть совсем не просто,

Нелегка работа и трудна,

Здесь не место трусам и прохвостам,

Здесь мужские мысли и дела!

Я желаю, чтобы на работе

Были уваженье и почет,

А в семье живет любовь, забота,

Жизнь благоухает и цветет!

***

З Днем металурга! Успіхів, здоров'я, сімейного благополуччя, щастя, святкового настрою, творчих і особистих успіхів, душевної рівноваги. Нехай метал тече рікою, напруження полум'яного вогню супроводжує кохання, а твердість духу, краса і злагодженість будуть присутніми в щоденній роботі. Низький уклін і гордість за вашу важку і важливу працю!

***

С Днем металлурга. Желаю, чтобы жизнь твоя была надежным, прочным, крепким сплавом из любви, удачи, счастья и достатка. А еще хочу пожелать огромнейших сил, безупречного здоровья и высшего мастерства в работе, а также приятных событий, радостных встреч и счастливых улыбок в каждом дне жизни.

***

З Днем металурга! Залізної витримки, кованого здоров'я, металевих нервів і безперервного везіння. Нехай будуть успіхи в роботі, а в родині безтурботно цвіте любов, добробут, міцна довіра і взаєморозуміння.

Картинки и открытки ко Дню металлурга

Картинки в День металлурга otkrytki.ot7.ru

Поздравления с Днем металлурга ot7.raskraski.link

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День металлурга 2020: видео

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По материалам: cardsplus.com.ua, pozdravok.ru.