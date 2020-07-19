С Днем металлурга 2020: открытки, смс, стихи и видео с поздравлениями
День металлурга в 2020 году отмечается 19 июля. Фото: Pinterest
Ежегодно в третье воскресенье июля в Украине отмечается День металлурга. В 2020 году этот профессиональный праздник приходится на 19 июля.
День металлурга был учрежден указом президента Леонида Кравчука в 1993 году, а в 2006-м праздник был переименован в День работников металлургической и горнодобывающей промышленности. В этот день принято поздравлять людей, трудящихся в данной отрасли, дарить им цветы, подарки, сувениры. К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные картинки, открытки, стихи, смс и видео с поздравлениями.
С Днем металлурга: смс, стихи и проза
На честь металургів не дають салют.
Вони з салютом кожен день живуть,
Коли в ливарному сталь в опоки ллють,
Метал для нашого життя створюють.
Робота ваша і небезпечна, і важка –
Серед пекла, пара, гуркоту вона.
Пишається металургами країна
І віддає їм почесті сповна.
***
Этот день назовут
Днем железных людей,
Нету их веселей,
Нету их здоровей,
Пусть метал раскаленный
По жилам течет,
Металлургам респект,
Металлургам почет!
***
Открытка с Днем металлурга vsesvit.pro
Сьогодні всім металургам країни,
Свої вітання присвячуємо!
Ви – наша гордість і сила,
Славні ви своєю працею!
Звиклися серцем з полум'я жаром,
Мартен, домна, прокатний стан,
Майстрам вогню – сталеварам,
Нехай звучить благородний метал!
***
Сталь кипит, а сердце чаще бьется,
Будет плавка новая крепка,
Все тебе на славу удается,
И тверда, уверенна рука.
Металлургом быть совсем не просто,
Нелегка работа и трудна,
Здесь не место трусам и прохвостам,
Здесь мужские мысли и дела!
Я желаю, чтобы на работе
Были уваженье и почет,
А в семье живет любовь, забота,
Жизнь благоухает и цветет!
***
З Днем металурга! Успіхів, здоров'я, сімейного благополуччя, щастя, святкового настрою, творчих і особистих успіхів, душевної рівноваги. Нехай метал тече рікою, напруження полум'яного вогню супроводжує кохання, а твердість духу, краса і злагодженість будуть присутніми в щоденній роботі. Низький уклін і гордість за вашу важку і важливу працю!
***
С Днем металлурга. Желаю, чтобы жизнь твоя была надежным, прочным, крепким сплавом из любви, удачи, счастья и достатка. А еще хочу пожелать огромнейших сил, безупречного здоровья и высшего мастерства в работе, а также приятных событий, радостных встреч и счастливых улыбок в каждом дне жизни.
***
З Днем металурга! Залізної витримки, кованого здоров'я, металевих нервів і безперервного везіння. Нехай будуть успіхи в роботі, а в родині безтурботно цвіте любов, добробут, міцна довіра і взаєморозуміння.
Картинки и открытки ко Дню металлурга
Картинки в День металлурга otkrytki.ot7.ru
Поздравления с Днем металлурга ot7.raskraski.link
Пожелания в День металлурга Pinterest
День металлурга 2020: видео
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в небе над Луцком запечатлели редкие серебристые облака.
По материалам: cardsplus.com.ua, pozdravok.ru.