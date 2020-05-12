С днем медсестры: картинки, открытки, гифки, поздравления
Международный день медсестры отмечается ежегодно 12 мая. Эта дата является днем рождения одной из основательниц службы сестер милосердия Флоренс Найтингейл.
К празднику OBOZREVATEL публикует лучшие поздравления с Днем медсестры: стихи, прозу, оригинальные картинки и видео.
С Днем медсестры: поздравления в стихах и прозе
За вашу работу, заботу и ласку –
Большое спасибо и низкий поклон.
Пускай ваша жизнь будет доброй, как сказка,
Как самый прекрасный и светлый ваш сон.
И в День медсестры, как всегда, без сомнений,
Поздравить хотим вас, добра пожелать.
И в жизни желаем приятных мгновений,
Всегда улыбаться и горя не знать.
***
Медсестра для нас, як світло у віконці,
Без неї не обійтися нам ніколи
Ласкаво погляне, як сонце,
Вилікує миттєво й без уколів.
З днем медсестри привітати Вас поспішаю,
Великих успіхів у роботі Вам побажаю,
Нехай завжди збувається всі мрії
і ніколи не покидають надії!
***
Медицинские сестрички,
Поздравляю с вашим днем!
Чтоб терпенье не кончалось,
Полной чашей был ваш дом!
Пусть работа будет в радость,
А зарплата лишь растет.
Будьте счастливы, здоровы,
И поменьше вам забот!
***
Таку професію може обрати лише по-справжньому добра, чуйна, уважна, чуйна людина. Тому нехай і вам у житті зустрічаються тільки такі ж хороші люди. Гарної зарплати, щастя, любові і всіх вам благ, дорогі медсестрички.
***
Поздравляю с Международным днем медсестры! Спасибо за ваш очень важный и нужный труд. Желаю здоровья, успехов, сил и хорошего настроения. Пусть работа приносит удовольствие, а дома царит любовь и благополучие!
День медсестры 2020: красивые картинки
С Днем медсестры: видео с поздравлениями
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медсестра, победившая коронавирус, рассказала о странных симптомах.
По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.