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12 мая • обновлено в 11:02
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С днем медсестры: картинки, открытки, гифки, поздравления

2.2т
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Международный день медсестры отмечается ежегодно 12 мая. Эта дата является днем рождения одной из основательниц службы сестер милосердия Флоренс Найтингейл.

К празднику OBOZREVATEL публикует лучшие поздравления с Днем медсестры: стихи, прозу, оригинальные картинки и видео.

С Днем медсестры: поздравления в стихах и прозе

За вашу работу, заботу и ласку –

Большое спасибо и низкий поклон.

Пускай ваша жизнь будет доброй, как сказка,

Как самый прекрасный и светлый ваш сон.

И в День медсестры, как всегда, без сомнений,

Поздравить хотим вас, добра пожелать.

И в жизни желаем приятных мгновений,

Всегда улыбаться и горя не знать.

***

Картинки с Днем медсестры 12 мая

Картинки с Днем медсестры 12 мая

Медсестра для нас, як світло у віконці,

Без неї не обійтися нам ніколи

Ласкаво погляне, як сонце,

Вилікує миттєво й без уколів.

З днем медсестри привітати Вас поспішаю,

Великих успіхів у роботі Вам побажаю,

Нехай завжди збувається всі мрії

і ніколи не покидають надії!

***

Картинки с Днем медицинской сестры

Картинки с Днем медицинской сестры

Pixabay

Медицинские сестрички,

Поздравляю с вашим днем!

Чтоб терпенье не кончалось,

Полной чашей был ваш дом!

Пусть работа будет в радость,

А зарплата лишь растет.

Будьте счастливы, здоровы,

И поменьше вам забот!

***

Таку професію може обрати лише по-справжньому добра, чуйна, уважна, чуйна людина. Тому нехай і вам у житті зустрічаються тільки такі ж хороші люди. Гарної зарплати, щастя, любові і всіх вам благ, дорогі медсестрички.

***

Гиф с Днем медсестры

Гиф с Днем медсестры

otkritkiok.ru

Поздравляю с Международным днем медсестры! Спасибо за ваш очень важный и нужный труд. Желаю здоровья, успехов, сил и хорошего настроения. Пусть работа приносит удовольствие, а дома царит любовь и благополучие!

День медсестры 2020: красивые картинки

Гифка с Днем медсестры

Гифка с Днем медсестры

otkritkiok.ru

Пожелания З Днем медицинской сестры

Пожелания З Днем медицинской сестры

Скачать картинку с Днем медсестры

Скачать картинку с Днем медсестры

otkritkiok.ru

Поздравительные открытки с Днем медсестры

Поздравительные открытки с Днем медсестры

otkritkiok.ru

Поздравление с Днем медсестры в прозе

Поздравление с Днем медсестры в прозе

otkritkiok.ru

Поздравление с Днем медсестры 2020

Поздравление с Днем медсестры 2020

Pixabay

С Днем медсестры: видео с поздравлениями

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медсестра, победившая коронавирус, рассказала о странных симптомах.

По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
медицина праздник
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