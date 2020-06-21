С Днем медика 2020: красивые стихи, смс, картинки и видео

В воскресенье, 21 июня, в Украине отмечается День медицинского работника. Этот праздник был установлен "в поддержку инициативы работников учреждений и учреждений здравоохранения Украины" согласно указу президента Украины от 3 июня 1994 года.

К празднику OBOZREVATEL подготовил лучшие поздравления в стихах и прозе, смс, картинки и видео.

С Днем медика Pinterest

С Днем медицинского работника: смс, стихи и проза

С днем медика Вас поздравляем,

Успехов Вам в жизни желаем,

Зарплаты большой неприлично,

Чтобы всегда все было отлично.

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Ви чиєсь життя рятуєте кожен день.

І вас привітати із святом нам не лінь.

Бажаємо професійного вам зросту!

І нехай все в житті буде радісно і просто!

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День медика 2020 pozdravik.ru

З Днем медичного працівника. Сил, терпіння, витримки, передбачливості, мудрості та профессіоналізму. Нехай кожен день веде до успіху і втілення великої мрії. Будьте здоровими і допомагайте залишатися такими іншим.

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С Днем медицинского работника chasovrada.gov.ua

Быть медиком это призвание,

Оно не каждому дано,

Желаем вам сегодня в праздник,

Чтоб в жизни было все легко!

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Стихи ко Дню медика pozdravik.ru

Як багато є лікарів хороших,

Таких як ви – у нас в країні одиниці,

І з року в рік ви знову й знову

Людей рятуєте мов вправні чарівниці.

У День медика бажаю вам усього

Того, що ви бажаєте всім пацієнтам:

Здоров'я, щастя, а поганого – нічого,

Нехай у житті будуть кращі моменти!

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Поздравления с Днем медика medstar.ua

Поздравляю с Днем медицинского работника. Всем сердцем желаю здоровья и крепких сил, оптимизма и безустанной работы во благо общества. Пусть каждый день начинается с хорошей новости, с теплой улыбки. Желаю успехов и гордых побед в делах медицины, а также удачи и достатка в личной жизни.

Поздравления с Днем медика: картинки

Картинки с Днем медика kalyny.at.ua

Прикольные поздравления в День медика pozdravik.ru

Открытки ко Дню медика pozdravik.ru

Картинки и смс в День медика pozdravik.ru

Гиф в День медика otkritkiok.ru

Гифка с Днем медика otkritkiok.ru

Видео ко Дню медика

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня в Украине также отмечается День отца.

По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.