С Днем матери: как нарисовать трогательное поздравление в Google

День Матери отмечается в Украине 10 мая. В связи с этим Google создал новый дудл, в котором любой желающий может создать милый подарок для родного человека.

Так, поисковик предлагает пользователям самостоятельно нарисовать открытку к празднику. Готовый подарок можно отправить по почте или поделиться им в соцсети.

Отметим, что на панели интерактивного дудла есть готовые предметы, которые можно разместить на поздравлении. Это наклейки в виде сердечек, черепашек, бабочек, камушек и другие. Все, что нужно сделать – зайти в поисковик, нажать на картинку и проставить предметы на своей открытке. Затем можете сохранить и отправить маме.

Ранее OBOZREVATEL опубликовал лучшие поздравления с Днем матери в стихах и прозе, красивые открытки и оригинальные видео.