С Днем матери 2020: трогательные поздравления, открытки, видео, стихи и проза
10 мая в 2020 году в Украине отмечается День матери. В этот радостный и светлый праздник принято поздравлять своих мам, говорить им теплые слова, дарить цветы и подарки.
К празднику OBOZREVATEL публикует для своих читателей лучшие поздравления с Днем матери в стихах и прозе, красивые открытки и оригинальные видео.
День матери 2020: поздравления в стихах и прозе
Матусю, хай збудеться все, що ти хочеш,
Хай збудеться все, що чекаєш,
Хай стежка проляже в трояндах,
Яку ти в житті прокладаєш.
Матусю, хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі,
Багатство і радість, й наснага,
І шана людська, і повага!
***
В День матери спасибо
За все я говорю,
За нежность и заботу
Тебя благодарю.
Ты, мама, всех роднее,
Всех ближе и добрей,
Будь счастлива, родная,
И вовсе не болей.
***
Дорогая моя, прекрасная мамочка, в этот День матери я хочу в тысячный раз сказать тебе, что безумно тебя ценю и люблю! Благодарю тебя за мою жизнь, за мое воспитание и всю ту любовь, которую ты вложила и до сих пор вкладываешь в меня! Желаю тебе долгих лет жизни и огромного счастья!
***
Дорога моя матусю, вітаю тебе з Днем матері! Бажаю тобі міцного здоров'я, кохання, тепла, радості, гарного настрою. Спасибі тобі за твою ніжність, турботу та підтримку. Ти найдобріша, найлагідніша, наймиліша, наймудріша мама на світі. Я дуже люблю тебе!
Открытки в День матери
С Днем матери 2020: видео с поздравлениями
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, в чем смысл праздника Дня матери и как он отмечается в Украине.
По материалам: maximum.fm, pozdravok.ru.