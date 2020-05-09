С Днем матери 2020: трогательные поздравления, открытки, видео, стихи и проза

10 мая в 2020 году в Украине отмечается День матери. В этот радостный и светлый праздник принято поздравлять своих мам, говорить им теплые слова, дарить цветы и подарки.

К празднику OBOZREVATEL публикует для своих читателей лучшие поздравления с Днем матери в стихах и прозе, красивые открытки и оригинальные видео.

Поздравления с Днем матери Pixabay

День матери 2020: поздравления в стихах и прозе

Матусю, хай збудеться все, що ти хочеш,

Хай збудеться все, що чекаєш,

Хай стежка проляже в трояндах,

Яку ти в житті прокладаєш.

Матусю, хай буде удача у всьому,

Добробут хай буде у домі,

Багатство і радість, й наснага,

І шана людська, і повага!

***

День матери 2020: картинки и СМС

В День матери спасибо

За все я говорю,

За нежность и заботу

Тебя благодарю.

Ты, мама, всех роднее,

Всех ближе и добрей,

Будь счастлива, родная,

И вовсе не болей.

***

С Днем матери 2020 otkritkiok.ru

Дорогая моя, прекрасная мамочка, в этот День матери я хочу в тысячный раз сказать тебе, что безумно тебя ценю и люблю! Благодарю тебя за мою жизнь, за мое воспитание и всю ту любовь, которую ты вложила и до сих пор вкладываешь в меня! Желаю тебе долгих лет жизни и огромного счастья!

***

С Днем матери Pixabay

Дорога моя матусю, вітаю тебе з Днем матері! Бажаю тобі міцного здоров'я, кохання, тепла, радості, гарного настрою. Спасибі тобі за твою ніжність, турботу та підтримку. Ти найдобріша, найлагідніша, наймиліша, наймудріша мама на світі. Я дуже люблю тебе!

Открытки в День матери

Картинки с Днем матери

Красивые поздравления в День матери 2020 Pixabay

Поздравление маме

Гифка ко Дню матери otkritkiok.ru

День матери в 2020 году в Украине

День матери 2020 в мире otkritkiok.ru

Поздравления в День матери Pixabay

Открытки с Днем матери 2020 Pixabay

Анимационные поздравления с Днем матери otkritkiok.ru

Красивые картинки с Днем матери 2020 otkritkiok.ru

День матери: прикольные поздравления otkritkiok.ru

СМС ко Дню матери otkritkiok.ru

Лучшие поздравления ко Дню матери otkritkiok.ru

Пожелания с Днем матери 2020 Pixabay

Поздравления матерям otkritkiok.ru

С Днем матери 2020: видео с поздравлениями

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, в чем смысл праздника Дня матери и как он отмечается в Украине.

По материалам: maximum.fm, pozdravok.ru.

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