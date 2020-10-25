С Днем маркетолога 2020: лучшие поздравления и открытки
День маркетолога – неофициальный праздник всех специалистов по маркетингу – в Украине отмечается ежегодно 25 октября.
Так, в этот день в 1975 году в Министерстве внешней торговли бывшего СССР было создано управление по маркетингу и рекламе, которое продвигало советские товары за границей. К празднику OBOZREVATEL подготовил смс, стихи, картинки, открытки и видео с поздравлениями.
День маркетолога: смс, стихи и проза
Желаю новых творческих идей,
Ведь маркетолог ты непревзойденный,
В работе достигать всегда своей
Больших успехов, выгоды огромной.
Законы рынка на отлично знать,
К сердцам людей подход найти свободно,
Все лучшее от жизни этой брать
И в миллионах измерять доходы!
***
Щоб стати добрим маркетологом
Вчитися потрібно дуже довго,
Рекламу знати і ринок збуту,
І двері будуть відкриті тоді
Тобі у великій торгівлі шлях!
Ну а сьогодні, не забудь
Відзначити свято своє ти славно,
Бажаємо, щоб скоро став головним!
***
Пусть любимая работа
Никогда не надоест,
Чтобы был в нелегком деле
Первым, лучшим, просто "бест".
Радости тебе и счастья,
Денежек в карман прилично,
Ну и будет пусть в любви
Тоже все всегда отлично.
***
Ви працюєте маркетологом багато років
Вирішуєте нелегкі завдання,
У компанії Вас краще просто немає,
І Ви для фірми – рідкісна удача!
***
Реклама – двигатель торговли,
Тебе известно с первых уст,
Решаешь разные задачи,
Купаясь в измененьях чувств!
Сегодня праздник только твой,
И вот чего тебе желаю:
От клиентуры пусть отбой
Тебя ничуть не напрягает,
В семье пусть любят, верно ждут,
Здоровье будет непреклонно,
Друзья, коллеги ценят, чтут,
Начальство хвалит непритворно!
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Поздравляю с праздником, ас маркетинга, виртуоз продвижения товаров. Желаю в работе быть лучшим и всегда знать "рыбные места", желаю в жизни всегда иметь возможности на удовлетворение всех своих запросов. Также желаю крутых идей, больших прорывов в маркетинге, фурора успеха и счастья в жизни.
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З Днем маркетолога. Бажаю з успіхом просувати будь-який товар і особисто просуватися сходами престижу. Нехай кожен день дарує масу ідей і можливостей, нехай у житті буде багато щастя, веселощів і удач.
Картинки и открытки ко Дню маркетолога
Видео с поздравлениями
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какой была реклама в СССР: Маяковский рекламировал папиросы, а Боярский – мебель.
По материалам: pozdravok.ru, depo.ua.