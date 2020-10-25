С Днем маркетолога 2020: лучшие поздравления и открытки

День маркетолога – неофициальный праздник всех специалистов по маркетингу – в Украине отмечается ежегодно 25 октября.

Так, в этот день в 1975 году в Министерстве внешней торговли бывшего СССР было создано управление по маркетингу и рекламе, которое продвигало советские товары за границей. К празднику OBOZREVATEL подготовил смс, стихи, картинки, открытки и видео с поздравлениями.

День маркетолога: смс, стихи и проза

Желаю новых творческих идей,

Ведь маркетолог ты непревзойденный,

В работе достигать всегда своей

Больших успехов, выгоды огромной.

Законы рынка на отлично знать,

К сердцам людей подход найти свободно,

Все лучшее от жизни этой брать

И в миллионах измерять доходы!

***

Щоб стати добрим маркетологом

Вчитися потрібно дуже довго,

Рекламу знати і ринок збуту,

І двері будуть відкриті тоді

Тобі у великій торгівлі шлях!

Ну а сьогодні, не забудь

Відзначити свято своє ти славно,

Бажаємо, щоб скоро став головним!

***

Пусть любимая работа

Никогда не надоест,

Чтобы был в нелегком деле

Первым, лучшим, просто "бест".

Радости тебе и счастья,

Денежек в карман прилично,

Ну и будет пусть в любви

Тоже все всегда отлично.

***

Ви працюєте маркетологом багато років

Вирішуєте нелегкі завдання,

У компанії Вас краще просто немає,

І Ви для фірми – рідкісна удача!

***

Реклама – двигатель торговли,

Тебе известно с первых уст,

Решаешь разные задачи,

Купаясь в измененьях чувств!

Сегодня праздник только твой,

И вот чего тебе желаю:

От клиентуры пусть отбой

Тебя ничуть не напрягает,

В семье пусть любят, верно ждут,

Здоровье будет непреклонно,

Друзья, коллеги ценят, чтут,

Начальство хвалит непритворно!

***

Поздравляю с праздником, ас маркетинга, виртуоз продвижения товаров. Желаю в работе быть лучшим и всегда знать "рыбные места", желаю в жизни всегда иметь возможности на удовлетворение всех своих запросов. Также желаю крутых идей, больших прорывов в маркетинге, фурора успеха и счастья в жизни.

***

З Днем маркетолога. Бажаю з успіхом просувати будь-який товар і особисто просуватися сходами престижу. Нехай кожен день дарує масу ідей і можливостей, нехай у житті буде багато щастя, веселощів і удач.

Картинки и открытки ко Дню маркетолога

Пожелания в День маркетолога sovetclub.ru

Поздравления с Днем маркетолога risovach.ru

Открытка в День маркетолога vtei.com.ua

Видео с поздравлениями

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какой была реклама в СССР: Маяковский рекламировал папиросы, а Боярский – мебель.

По материалам: pozdravok.ru, depo.ua.