С Днем левши 2020! Лучшие поздравления и открытки
Международный день левши отмечается ежегодно 13 августа. Это неофициальный праздник впервые был отмечен в 1976 году по инициативе организации Lefthanders International.
Так, по статистике, левшами является примерно десятая часть населения планеты. Такие люди особенно ценятся в фехтовании, гандболе, футболе и настольном теннисе и других видах спорта. OBOZREVATEL собрал для своих читателей лучшие стихи, смс, прозу, открытки, картинки и видео с поздравлениями.
День левши 2020: смс, стихи и проза
Ты индивидуум необычный,
Ты пишешь левою рукой,
А это знак людей особых,
Гордись поэтому собой.
Тебе желаю "одной левой"
Проблемы в жизни все решать,
Пылать здоровьем, в чудо верить
И никогда не унывать.
***
Шульгу вітаю,
Удачі бажаю.
Щоб все збувалося,
Однією лівою вирішувалося.
***
С Международным днем левшей,
Ничем не хуже ты правшей,
Рукой ты левою своей
Проделай много нужных дел.
***
С Международным Днем Левшей
Тебя сегодня громко поздравляю!
Гони печали и невзгоды все взашей,
Пускай тебя лишь блага окружают.
Не посещают дом проблемы пусть,
Здоровье крепнет каждое мгновенье.
Конечно, не терзает душу грусть,
А чаще наполняет вдохновенье.
***
Сьогодні Міжнародний день шульги. Шульги – люди творчі, креативні, що мають сильний характер. Цьому є підтвердження на прикладах багатьох знаменитих людей – світових політиків, письменників, музикантів, акторів і режисерів. Ми ж бажаємо всім шульгам успіхів в досягненні мети!
***
Пусть всем левшам улыбается удача и судьба не приносит неприятных сюрпризов! Пусть талант раскроется и звезды сопутствуют вашему успеху! Искренне поздравляем вас с международным днем левшей!
***
Бути шульгою добре: варто взяти ручку або ж виделку – всі одразу бачать, що ти творча, незвичайна особистість з оригінальним мисленням. Тому що всі знають, що саме це характеризує шульг та відрізняє їх від інших. З Днем шульги, завжди залишайтеся лише собою. За це ми вас і любимо.
Картинки и открытки ко Дню левши
Международный день левши: видео
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, как определить рабочую руку у ребенка: правша или левша.
По материалам: pozdravok.ru.