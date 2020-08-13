С Днем левши 2020! Лучшие поздравления и открытки

Международный день левши отмечается ежегодно 13 августа. Это неофициальный праздник впервые был отмечен в 1976 году по инициативе организации Lefthanders International.

Так, по статистике, левшами является примерно десятая часть населения планеты. Такие люди особенно ценятся в фехтовании, гандболе, футболе и настольном теннисе и других видах спорта. OBOZREVATEL собрал для своих читателей лучшие стихи, смс, прозу, открытки, картинки и видео с поздравлениями.

День левши 2020: смс, стихи и проза

Ты индивидуум необычный,

Ты пишешь левою рукой,

А это знак людей особых,

Гордись поэтому собой.

Тебе желаю "одной левой"

Проблемы в жизни все решать,

Пылать здоровьем, в чудо верить

И никогда не унывать.

***

Шульгу вітаю,

Удачі бажаю.

Щоб все збувалося,

Однією лівою вирішувалося.

***

День левшей 2020 Фото: Pinterest

С Международным днем левшей,

Ничем не хуже ты правшей,

Рукой ты левою своей

Проделай много нужных дел.

***

С Международным Днем Левшей

Тебя сегодня громко поздравляю!

Гони печали и невзгоды все взашей,

Пускай тебя лишь блага окружают.

Не посещают дом проблемы пусть,

Здоровье крепнет каждое мгновенье.

Конечно, не терзает душу грусть,

А чаще наполняет вдохновенье.

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Поздравления с Днем левшей Фото: Pinterest

Сьогодні Міжнародний день шульги. Шульги – люди творчі, креативні, що мають сильний характер. Цьому є підтвердження на прикладах багатьох знаменитих людей – світових політиків, письменників, музикантів, акторів і режисерів. Ми ж бажаємо всім шульгам успіхів в досягненні мети!

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Пусть всем левшам улыбается удача и судьба не приносит неприятных сюрпризов! Пусть талант раскроется и звезды сопутствуют вашему успеху! Искренне поздравляем вас с международным днем левшей!

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Бути шульгою добре: варто взяти ручку або ж виделку – всі одразу бачать, що ти творча, незвичайна особистість з оригінальним мисленням. Тому що всі знають, що саме це характеризує шульг та відрізняє їх від інших. З Днем шульги, завжди залишайтеся лише собою. За це ми вас і любимо.

Картинки и открытки ко Дню левши

Открытка ко Дню левши Фото: Askideas.com

Картинка с Днем левшей Фото: felicina.ru

День левши: прикольное поздравление Фото: Pinterest

Международный день левши: видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, как определить рабочую руку у ребенка: правша или левша.

По материалам: pozdravok.ru.