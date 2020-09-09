С Днем красоты! Лучшие поздравления, комплименты и цитаты

В среду, 9 сентября, отмечается Всемирный день красоты. Идею праздника в 1955 году предложил Международный комитет эстетики и косметологии CIDESCO, который считается главной международной Ассоциацией терапии красоты в мире.

В этот день принято приветствовать все прекрасное, что способно доставить эстетическое наслаждение; в праздник также часто организовывают конкурсы красоты. Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.

День красоты 2020: смс, стихи и проза

С Днем красоты международным поздравляю!

Она пусть окружает нас везде.

Всем счастья и большой любви желаю,

Стремиться, разумеется, к своей мечте.

Пусть будет все вокруг прекрасно,

Пусть миром правит красота!

Пусть небосвод наш будет ясным,

Не угасает солнце никогда.

***

Перед вродою твого обличчя меркнуть навіть риси прекрасної Клеопатри. Ти як свіжа квітка, створена природою в момент, коли вона була в найкращому настрої. У тебе немає недоліків, ти – приклад ідеальної жінки, в якій дивним чином поєдналися краса і доброта – найрідкісніший коктейль.

***

К красоте стремятся люди,

Пусть же мир красивым будет.

Красота нас покоряет

И на подвиг вдохновляет.

Пусть же с вами навсегда

В жизни будет красота,

Пусть прекрасные мгновенья

Поднимают настроение!

***

Виточена фігурка, теплий погляд і ніжний голосок. Я без розуму від тебе, коханий ангелок.

***

Сегодня праздник точно твой,

Нет ни малейшего сомненья,

Своей волшебной красотой

Пленяешь всех без исключенья.

Желаю дальше расцветать

И быть такой же безупречной,

Прекрасной внешностью сражать

Всех наповал при каждой встрече!

***

Твоя неземна краса викликає захоплення, ти найяскравіша, мила, в тебе сліпуча усмішка та дивовижно гарні очі! Немає в світі дівчини, вродливішої за тебе! Ти чудо!

***

Пусть будет красота во всем: и в дружбе, и в любви, и в работе. Праздника в душе, идеального самочувствия, молодости, гармонии, всех благ, высокой самооценки, добра, искреннего отношения, положительных эмоций.

Картинки и открытки ко Дню красоты

День красоты 2020 Фото:

Поздравление с Днем красоты Фото:

Пожелания в День красоты Фото:

Прикольная картинка ко Дню красоты Фото:

Открытка ко Дню красоты Фото:

Цитаты о красоте

Влюбиться можно в красоту, но полюбить – лишь только душу! (Уильям Шекспир)

Истинная красота заключается все-таки в чистоте сердца. (Махатма Ганди)

Красота спасет мир. (Федор Достоевский)

Красота – это свобода. (Мэрилин Монро)

Красота есть во всем, но не всем дано это видеть. (Конфуций)

День красоты: видео с поздравлениями

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По материалам: pozdravok.ru, UkrMedia.