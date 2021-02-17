С Днем кота: прикольные поздравления, картинки и видео

В среду, 17 февраля, отмечается День кота в Европе. Его инициатором выступила журналистка из Италии Клауди Ангелетти, которая в 1990 году решила провести опрос среди читателей журнала Tuttogatto в отношении даты для праздника кошек. Она тогда упомянула о том, что этих животных, особенно черной масти, истребляли во времена инквизиции, считая пособниками злых духов.

Отмечать День кота именно 17 февраля предложила читательница Ориэлла Дель Кол. Она аргументировала это тем, что февраль является месяцем знака Водолея, то есть свободных и независимых личностей, таких как кошки, а также тем, что несчастливое число "17" не подходит для животных с "несколькими жизнями". Изначально День кота отмечался в Италии, но впоследствии стал популярным и в других странах Европы, включая Украину и Польшу. К празднику OBOZREVATEL публикует веселые поздравления, картинки и открытки.

Ти втомивсь, прийшов додому,

Поруч буде хто з тобою?

На дивані хто лежить

І під ніс тобі мурчить?

Ну звичайно! Ваша кішка!

Полежить з тобою трішки,

Зразу злість твоя мине

І спокій до тебе прийде!

І в всесвітній кішок день

Нам привітати їх не лінь,

Наших кращих лікарів,

Наших відданих друзів!

***

Мягкое чудо, пушистый котенок.

Милый, красивый, чудесный, родной.

Ты такой нежный, как малый ребенок.

Тебя поздравляю я, самый смешной.

***

Мурчащие, пушистые,

Прекрасные создания,

Давно коты и кошечки

Нашли свое призвание.

Милейшие животные,

Пришли они в наш дом,

И тут же беззастенчиво

Они остались в нем.

Всемирный праздник котиков

Мы в этот день отметим,

Погладим кошек, а они

Любовью нам ответят!

***

Вітаю з Всесвітнім днем кішок! Нехай ваші улюбленці завжди будуть нам ласкавими друзями, втіхою і заспокоєнням. Милі вусаті пухнастики несуть у дім радість, щастя та приємні клопоти. Нехай вони завжди будуть здорові, грайливі, слухняні та надихають своїх власників!

***

Поздравляем всех владельцев и любителей прекрасных, пушистых и загадочных домашних питомцев! Желаем вашему любимцу крепкого здоровья, активного долголетия, пусть ваше общение приносит взаимную радость.

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Незвичайне сьогодні свято в найнезвичайнішої і водночас загадкової істоти – кішки. Привітай свого вусато-хвостатого друга, дай йому подвійну порцію ласощів, кинь клубок, нехай пограє. І, можливо, з цього дня кіт стане поважати твої капці, сон і територію холодильника. З Днем кішок!

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С Днем кошек! Желаю по жизни идти уверенной, гордой и грациозной кошачьей походкой, желаю, чтобы любовь и нежное мурлыканье пушистого любимца согревали в любую погоду.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США кот своими акробатическими трюками рассмешил класс во время онлайн-урока. Забавные кадры разлетелись по сети.

По материалам: pozdravok.ru.