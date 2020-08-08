С Днем кота 2020! Смешные картинки, видео, приколы

Всемирный день кошек отмечается с 2002 года. Фото: Pixabay
Всемирный день кошек отмечается ежегодно 8 августа. Инициатором праздника в 2002 году выступил Международный фонд Animal Welfare.
В День кошки (другое название – День кота) принято всячески чествовать заслуги этих животных, показывать им свою любовь и расположение. К празднику OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления, смешные картинки и видео.
Ты устал, пришел домой,
Рядом будет кто с тобой?
На диване кто лежит
И под нос тебе мурчит?
Ну конечно! Это кошка!
Полежит с тобой немножко,
Сразу злость твоя пройдет
И спокойствие придет!
И в всемирный кошек день
Нам поздравить их не лень,
Наших лучших лекарей,
Наших преданных друзей!
***
С Днем кота Фото: Pixabay
Кіт, як мольфар, сидить біля вогню.
Шугають іскри, наче громовиці.
Й коханої кицюні юне ню
Жовтіє у жаских його зіницях.
Вона не йде... То з ким вона і де?!
Кіт гострить кігті, грізно й невблаганно.
Ось-ось на землю блискавка впаде
І гнів його прорветься ураганом.
Та ось вона прийшла й сказала: "Няв!"
Сховались гострі кігтики мольфара.
І сонце, як грайливе котеня,
Всміхнулося й гойднулося на хмарах.
***
Грациозны и красивы,
Иногда даже игривы,
Иногда очень горды:
"Человек, не подходи!"
Кошки много дарят счастья,
И кошатникам все ясно,
Без любимцев никуда,
Нет разлуке! Никогда!
Кошки нас всегда спасают,
Лечат нас, с нами играют,
Иногда поговорят.
Их поздравить каждый рад.
***
День кота: смешные картинки Фото: Pixabay
Коти ніколи зграями не ходять,
У кожного – свій тракт і манівці,
Свого життя свої таємні коди
Виписують вусаті мудреці.
І кожен з них – єдиний і столикий,
І кожен з них – і цезар, і вожак.
Під музику філософа-мурлики
Якось і я постановила так:
За будь-якого розкладу погоди
Сама собі ходи і не нявчи!
Чи то і я з котячої породи,
Чи так мене мій мудрий кіт навчив...
***
В день кошек хочу, чтоб они не болели,
Чтоб радостным блеском глаза их горели.
Пусть громко мурлычут и дарят покой,
Всегда пусть находят дорогу домой.
Приносят нам кошки тепло и уют,
Пускай же они в каждом доме живут!
***
Поздравления с Днем кота 2020 Фото: Pixabay
Поздравляю с праздником всех кошек!
Мягких, добрых, ласковых, пушистых,
И больших, и маленьких, и крошек,
Белых, черных, рыжих и пятнистых!
Пусть мурлычат ласково и нежно,
Радостно с работы вас встречают,
Спят так сладко, мирно безмятежно,
Пусть ваш дом уютом наполняют!
***
Вітаю з Всесвітнім днем кішок! Нехай пухнасті вихованці завжди будуть нам ласкавими друзями, втіхою і заспокоєнням. Милі вусаті грудочки несуть у дім радість, щастя, приємні клопоти. Нехай вони завжди будуть здорові, грайливі, слухняні і надихають своїх власників!
***
С Днем кошек Фото: Pixabay
Всех любителей кошек, поздравляем вас с днем этих прелестных и пушистых животных! Желаем вам, чтобы ваша дружба всегда была взаимной, веселой и беззаботной. Пусть ваши пушистые питомцы отвечают вам любовью, искренностью и преданностью! Желаем здоровья вам и вашим кошкам!
***
Вітаємо всіх власників і любителів прекрасних, пухнастих і загадкових домашніх вихованців! Бажаємо Вашому улюбленцю міцного здоров'я, активного довголіття, нехай Ваше спілкування приносить взаємну радість.
Прикол про котов Фото: myprikol.com
Прикольные картинки ко Дню кота Фото: mixnews.lv
Открытка ко Дню кошек Фото: Pixabay
Прикольные поздравления с Днем кота Фото: Pinterest
Открытка ко Дню кошек Фото: ggexp.ru
Картинка с Днем кота Фото: glavred.info
Прикольная картинки ко Дню кошек Фото: Esquire
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По материалам: pozdravok.ru, kulbabska.com.