С Днем Конституции: поздравления, патриотичные стихи, картинки и видео

Основной закон государства был принят в 1996 году. Фото: vedomosti-ua.com

В воскресенье, 28 июня, отмечается День Конституции Украины. В этот день, ровно 24 года назад, основной закон государства был принят на 5-й сессии Верховной Рады II созыва.

К празднику OBOZREVATEL публикует лучшие поздравления в стихах и прозе, открытки, картинки и видео.

День Конституции Украины отмечается 28 июня unsplash.com

С Днем Конституции: смс, поздравления в стихах и прозе

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Конституцію держави оголосила нація,

Запорізький гетьман Орлик для свого народу,

Постарався, щоб жили по свому закону.

Не одні ще покоління старались, боролись,

Та про вільну Україну мріяли й молились.

Щоби ми в своїй країні могли вільно жити,

Довелось нашим героям свою кров пролити.

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Українську Конституцію знов святкує нація,

Нація нова і вільна, вільна в своїм краю,

Любіть свою Україну! З святом вас вітаю!

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В День Конституции Украины, этот важный праздник для всей нашей страны и каждого гражданина, желаем вам благополучия, семейного счастья, крепкого здоровья, мирного неба над головой, сил и уверенности в светлом будущем нашей любимой Украины! Пусть вам сопутствует удача!

***

Я – українець. Є у мене право

На рідну мову та свою державу,

На гордий прапор золотисто-синій,

На щастя жити у такій країні.

Я – українець. Право знати маю

Про тих, кого героями вважаю,

Що людство рятували від руїни, –

Синів і дочок, гідних України.

Я – українець. Хочу право мати

Завжди усе, що думаю, казати,

На незалежну та міцну державу,

На все, що гарантовано по праву.

Я – українець. І моє це право

Любити землю горду й величаву,

Та дух свободи набирати в груди.

Я – українець. Був ним, є, і буду!

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Конституция Украины была принята в 1996 году Pinterest

Всіх громадян з днем Конституції вітаємо,

Мирного і щасливого життя бажаємо,

Хай завжди процвітає країна,

Нехай у достатку живе кожна родина.

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Щиро вітаємо вас з визначним національним святом – Днем Конституції України! Нехай ця урочиста подія сповнює вас життєдайною силою, натхненням, спонукає до новаторських ідей, їх успішної реалізації у професійній царині. Бажаємо успіхів і плідної праці на благо українського народу!

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Пусть демократические принципы, закрепленные в украинской Конституции, станут реалиями нашего настоящего, а дух законности будет в сердце каждого гражданина нашей страны. Желаем, чтобы мир и согласие способствовали дальнейшему развитию правового государства!

День Конституции 2020: открытки

С Днем Конституции Украины kyiv.sfs.gov.ua

Картинки с Днем Конституции cheline.com.ua

Открытки с Днем Конституции sunpp.mk.ua

Видео ко Дню Конституции Украины

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, законопроект об азартных играх, который разрабатывали при участии предпринимателя Бориса Баума,нарушает Конституцию Украины.

По материалам: maximum.fm.