С Днем Казанской иконы Божьей Матери: поздравления, картинки и видео
В среду, 4 ноября, православные христиане отмечают День Казанской иконы Божьей Матери. В народе праздник известен как Казанская Осенняя.
В этот день верующие посещают храмы, чтобы у чудотворного образа помолиться о здоровье близких, семейном счастье и мире на родной земле. К празднику OBOZREVATEL подготовил поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.
Стихи, смс и проза в День Казанской иконы Божьей матери
Пусть Казанская икона,
Защитит тебя от бед.
Мир и счастье будут дома,
А в душе надежды свет.
Богоматерь пусть поможет,
Исцелить от всех недуг.
Пусть проблемы не тревожат,
И царит любовь вокруг.
***
В день ікони Божої Матері Казанської
Від душі бажаю доброти і сили,
Щоб щастям, ніжністю і ласкою
Тебе Матір Божа нагородила.
Щоб завжди Вона тебе оберігала,
І підтримала у важкі хвилини,
Щоб завжди надію надавала,
Милість і удачу, і терпіння!
***
Пусть Божья Мать Вас охраняет,
От бед, тревог уберегает.
Добро, любовь и мир сулит
И веру в сердце сохранит!
Пускай иконы светлый лик
Семью всю Вашу озарит,
Врагов и хворь в дом не пускает
И всем Вам в жизни помогает!
***
Іконі Божої Матері Казанської,
Читаємо сьогодні молитви.
Від бід, хвороб, негоди і нещастя,
Ти нас і наших близьких захисти.
***
В день иконы Божьей Матери Казанской
Я желаю доброты и силы,
Чтобы счастьем, нежностью и лаской
Тебя Матерь Божья наградила.
Чтоб во всем тебя оберегала,
Поддержала в трудные мгновенья,
И всегда надежды придавала,
Милости, покоя и терпенья!
***
З Днем Казанської ікони Божої Матері! Нехай образ Богородиці береже вас від болю, бід, всякого зла і недругів. Бажаю вам миру, тепла, достатку, благополуччя і здоров'я. Нехай Казанська ікона стане вашим надійним оберегом!
***
В День Казанской иконы Божией Матери хочу пожелать и мудрости, и сил, и веры, и надежды, и смелости, и доброты, и счастья, и удачи, и мира, и благополучия. Пусть все твои молитвы будут услышаны, пусть все твои старания будут оправданы в успехе.
***
У День Казанської ікони Божої Матері я від душі бажаю миру і благополуччя, здоров'я всій сім'ї та достатку, світлих надій і добрих помислів, міцної віри та сил. Нехай Казанська ікона завжди захистить від лих і недругів, нехай Матір Божа ніколи не дасть впасти і поникнути душею.
Открытки и картинки
Видео с поздравлениями
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько будет выходных в Украине на новогодние праздники. Канун Нового года, 31 декабря, в 2020 году приходится на четверг. Этот день будет рабочим, но время работы рекомендовано сократить на 1 час.
По материалам: pozdravok.ru.