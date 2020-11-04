С Днем Казанской иконы Божьей Матери: поздравления, картинки и видео

В среду, 4 ноября, православные христиане отмечают День Казанской иконы Божьей Матери. В народе праздник известен как Казанская Осенняя.

В этот день верующие посещают храмы, чтобы у чудотворного образа помолиться о здоровье близких, семейном счастье и мире на родной земле. К празднику OBOZREVATEL подготовил поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.

Стихи, смс и проза в День Казанской иконы Божьей матери

Пусть Казанская икона,

Защитит тебя от бед.

Мир и счастье будут дома,

А в душе надежды свет.

Богоматерь пусть поможет,

Исцелить от всех недуг.

Пусть проблемы не тревожат,

И царит любовь вокруг.

***

В день ікони Божої Матері Казанської

Від душі бажаю доброти і сили,

Щоб щастям, ніжністю і ласкою

Тебе Матір Божа нагородила.

Щоб завжди Вона тебе оберігала,

І підтримала у важкі хвилини,

Щоб завжди надію надавала,

Милість і удачу, і терпіння!

***

Пусть Божья Мать Вас охраняет,

От бед, тревог уберегает.

Добро, любовь и мир сулит

И веру в сердце сохранит!

Пускай иконы светлый лик

Семью всю Вашу озарит,

Врагов и хворь в дом не пускает

И всем Вам в жизни помогает!

***

Іконі Божої Матері Казанської,

Читаємо сьогодні молитви.

Від бід, хвороб, негоди і нещастя,

Ти нас і наших близьких захисти.

***

В день иконы Божьей Матери Казанской

Я желаю доброты и силы,

Чтобы счастьем, нежностью и лаской

Тебя Матерь Божья наградила.

Чтоб во всем тебя оберегала,

Поддержала в трудные мгновенья,

И всегда надежды придавала,

Милости, покоя и терпенья!

***

З Днем Казанської ікони Божої Матері! Нехай образ Богородиці береже вас від болю, бід, всякого зла і недругів. Бажаю вам миру, тепла, достатку, благополуччя і здоров'я. Нехай Казанська ікона стане вашим надійним оберегом!

***

В День Казанской иконы Божией Матери хочу пожелать и мудрости, и сил, и веры, и надежды, и смелости, и доброты, и счастья, и удачи, и мира, и благополучия. Пусть все твои молитвы будут услышаны, пусть все твои старания будут оправданы в успехе.

***

У День Казанської ікони Божої Матері я від душі бажаю миру і благополуччя, здоров'я всій сім'ї та достатку, світлих надій і добрих помислів, міцної віри та сил. Нехай Казанська ікона завжди захистить від лих і недругів, нехай Матір Божа ніколи не дасть впасти і поникнути душею.

Открытки и картинки

Поздравления с Днем Казанской иконы Божьей матери glavred.info

Пожелания в День Казанской иконы Божьей матери theworldnews.net

Открытка в День Казанской иконы Божьей матери YouTube

Картинка в День Казанской иконы Божьей матери ot7.raskraski.link

Видео с поздравлениями

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По материалам: pozdravok.ru.