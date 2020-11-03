С Днем инженерных войск Украины 2020: лучшие поздравления и открытки

День инженерных войск отмечается в Украине ежегодно 3 ноября. Праздник был установлен в 1999 году указом президента Леонида Кучмы.

Так, именно этот вид войск, выполняя самые сложные задачи инженерного обеспечения, делает возможным проведение любых операций. К празднику OBOZREVATEL подготовил поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.

Стихи, смс и проза ко Дню инженерных войск

Мінувати поля або понтони будувати,

На вас надія інженерні війська,

Ви в армії незамінні ,

Та служба ваша нелегка.

Сьогодні я привітати зі святом вас усіх поспішаю,

Здоров'я і терпіння бажаю!

***

Одночасно інженер і воїн:

Ти повинен завжди залишатися спокійним,

Щоб вибудувати грамотно всю оборону,

Щоб вчасно зробити на річці понтони.

Сапери, будівельники та інженери,

Нехай ваша робота не псує вам нерви.

Нехай гордістю буде для вас ваш мундир

І справедливий буде ваш командир!

***

Військові, якими пишається вся країна,

Війська, які потрібні, неважливо – мир чи війна.

Війська, де часто помилитися можна тільки один раз.

Ми вдячні вам за службу в минулому і зараз!

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Кожен, хто хоч одного разу відчув страх, знає, що це таке. Кожен, хто служить в інженерних військах, готується перемогти всій страх – бо яка це служба, яка не може перемогти страх? Бажаємо вам стільки любові, дружби і поваги, щоб страх ніколи не виникав у серці мужчини самої мужньої частини української армії. З Днем інженерних військ!

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Дорогі наші воїни. Вітаємо вас з вашим професійним святом – Днем інженерних військ! Бажаємо Вам здоров'я, міцних мостів і надійних тилів!

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Батьківщині ти служиш серцем і розумом, і нехай все навкруги буде тихо-мирно, але хоробрість у тебе – левова, і не заради нагород, але заради перемоги, ти готовий гарненько подумати! Вітаємо з Днем інженерних військ! Посміхнися, підтягнися і живи гідно!

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Желаю счастья! Вам и себе, всем и каждому, всем вместе и каждому в отдельности! Счастья огромного, непрерывного, круглосуточного, всесезонного и круглогодичного! Да здравствует День инженерных войск Украины!

Открытки и картинки в День инженерных войск

Поздравления с Днем инженерных войск Украины mil.gov.ua

Картинка в День инженерных войск Украины mil.gov.ua

Открытка в День инженерных войск Украины galinfo.com.ua

Видео с поздравлениями

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минобороны показало зрелищные кадры с испытаний нового украинского оружия. Их провели в рамках масштабных ракетных тестирований.

По материалам: ukr.media.