С Днем информатики 2020: лучшие поздравления и открытки

В пятницу, 4 декабря, в Украине и других странах отмечается День информатики. Так, в этот день в 1948 году в СССР было зарегистрировано изобретение цифровой электронно-вычислительной машины. Создателями первой советской ЭВМ были член-корреспондент АН СССР Исаак Брук и инженер Башир Рамеев.

К празднику всех, кто имеет отношения к компьютерным технологиям, OBOZREVATEL публикует поздравления в стихах и прозе, картинки, открытки и видео.

Стихи, проза и смс в День информатики

С днем информатики тебя

Поздравляю я!

Будь всегда простым,

Сегодня не грустим!

Сегодня от экрана

Прогонит даже мама.

Веселитесь все друзья,

С днем технологий и тебя!

***

Минають дні, минають роки,

Прогрес крокує повсякчас,

І вже новиночки науки

Прийшли до школи і до нас.

Просторий клас, а в нім машини

І кожному – як би пізнать

Світ, що несе в собі таїни,

Твій розум прагне розгадать.

Тож не барімося, до діла –

Вивчай ти інформатику завжди!

***

Запрограммируем удачу

В день информатики нам всем!

Еще и счастья бы в придачу,

И много знаний без проблем!

Логично выстроились звезды,

Им этот праздник по душе,

И с праздником, пока не поздно,

Шлю поздравления тебе!

***

Інформатика – наука всім потрібна нині,

Тож купіть батьки, комп’ютер донечці і сину.

Ну, звичайно, учнів вдома ще комп’ютери не ждуть

Та освоїть цю науку можна в школі, прямо тут!

І вітання красне й щире вчителям чудовим.

***

Сегодня праздник – день информатики,

Мы поздравляем вас – компьютерные математики!

Пусть компьютер не глючит, и не виснут программы,

И всегда очень чётко горят диаграммы!

Программисты, сисадмины – вы с компьютером на ты,

Вам всем стабильной работы инета и в сети чистоты!

Дарим вам мы свой маленький поздравок,

Пусть работать поможет эта пара радостных строк!

***

Вітаю з Днем інформатики та бажаю завжди мати важливу інформацію для успіху, надійний антивірус від проблем і недугів. Успіхів у роботі і тільки високих результатів, наполегливості, кмітливості та удачі для досягнень поставлених цілей.

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Поздравляем всех причастных с Днем информатики. Мы живем в мире нулей и единиц, мире, где технологии окружают нас каждую секунду. Пусть же это чудо никогда не становится унылой рутиной, а вы, те, кто причастен к технологическому прогрессу, программированию, информатике и всем смежным отраслям, делаете этот мир лучше каждый день и каждый час.

***

З Днем інформатики! Нехай добрі спогади на диску твоєї пам'яті не зможе видалити жоден вірус, нехай кожен день дарує можливість здійснювати прорив у діяльності та створювати новітню програму щастя в своєму житті.

Картинки и открытки ко Дню информатики

Открытка в День информатики csi.tsu.ru

Картинка ко Дню информатики ppt-online.org

Поздравления с Днем информатики ppt-online.org

Видео ко Дню информатики

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Канаде IT-компания дала своим сотрудникам по 1000 долларов из-за коронавируса – на покупку оборудования для работы из дома.

По материалам: pozdravok.ru, v24.com.ua.