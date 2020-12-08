С Днем художника 2020: поздравления, открытки и видео
Во вторник, 8 декабря, отмечается Международный день художника. Этот профессиональный праздник был основан Международной ассоциацией "Искусство народов мира" в 2007 году.
День художника отмечают не только профессионалы живописи и ее любители, но и все любители прекрасного. В этот день проводятся различные мероприятия: выставки, перфомансы, мастер-классы, инсталляции. К празднику OBOZREVATEL публикует поздравления в стихах и прозе, смс, открытки, картинки и видео.
Пусть вдохновенье чаще посещает,
От красоты, что жизнь так освещает
Звенит пусть колокольчиком всегда
Душа художника, творить зовет мечта.
Работалось всегда, чтоб хорошо,
А в сердце было и покойно, и тепло,
Всегда ценить любой короткий миг,
Особого рассвета первый робкий блик.
Когда темно, чтоб видели душой!
Работы замечательной, известности большой!
Успехов вам в погоне за мечтой!
***
З святом тебе, художниця!
Ти долі своєї заручниця,
В яскравому світі ти живеш,
Вірю, щастя ти знайдеш!
Нехай завжди мрії збуваються,
Всі бажання виконуються,
Кожна мить чарівною буде,
Адже добро несеш ти людям!
***
Художникам желаю верной музы,
Чтобы полотна отражали красоту.
Чтобы работы ваши высоко ценили,
Чтоб каждый смог реализовать мечту.
Пусть краски жизни не поблекнут,
Пускай любовь добавит колорит.
Пускай доход к вам постоянно липнет,
Судьбы неровность пускай не смеют злить.
***
Ти завжди твориш шедеври,
Тільки пензлик знаходять руки.
Зі святом тебе, художник,
Нехай душа не знає туги.
***
Сегодня день художников,
Мы их поздравить рады,
пожелаем успехов,
И большой награды,
Здоровья чтобы крепкое,
Судьба и муза верные,
В работе шло развитие,
И нужные события,
и не иссякнет вдохновение,
Не будет в жизни сожаления,
А только радость, и удача
И больше вот никак иначе.
***
Вітаю з Днем художника. Від щирого серця я бажаю великих шедеврів у творчості, натхнення і наснаги, цікавих ідей і успішної передачі свого сприйняття світу в своїх роботах, міцного здоров'я, великого щастя і вірного кохання.
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Дорогой мастер кисти, сегодня не просто чудесный воскресный день, а еще и твой праздник. Замечательные произведения ты даришь миру, в них и новаторские идеи, и любовь к родной природе. Благодаря тебе встречи с прекрасным возможны для всех. Спасибо за это. С днем художника!
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З днем художника! Бажаю написати свою картину життя такою, якою бажає уявити її душа. Нехай вона буде грати яскравими фарбами, а небо буде ясним, блакитним і чистим. Бажаю завжди щастя відчувати і бачити посмішку на рідних обличчях.Картинки и открытки ко Дню художника
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По материалам: pozdravok.ru.