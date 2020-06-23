С Днем государственной службы: красивые поздравления, стихи, проза, смс и открытки
Во вторник, 23 июня, в Украине отмечается День государственной службы. Этот профессиональный праздник всех госслужащих был учрежден указом президента Леонида Кучмы от 4 апреля 2003 года.
К празднику OBOZREVATEL предлагает оригинальные стихи, прозу, смс, открытки и картинки с поздравлениями.
С Днем госслужащего: смс, стихи и проза
Держслужбовці, Вас я сердечно вітаю,
Тільки самого найкращого бажаю:
Міцного здоров'я, успіхів і оптимізму,
Щоб від роботи не було ревматизму!
У Вашій нелегкій та відповідальній роботі
Хай буде натхнення, й життя не в турботі,
Злагода, добро і любов, родина у щасті,
Благополуччя і миру, без злої напасті!
***
Служению державе
Жизнь ты посвящаешь,
С праздником, госслужащий,
Тебя я поздравляю.
Желаю, чтобы вверх
Росла твоя карьера,
Порядочности, честности,
Чтоб ты был примером.
Желаю, чтоб трудился
На благо Украины
И чтобы гордиться
Делами мог своими.
***
Держслужбовців вітаємо щиро,
Зичимо щастя, добра Вам і миру,
Зичимо долі прихильної дуже,
Зичимо друзів Вам не байдужих,
Зарплати, кар'єри швидкого росту,
Щоб все в житті було легко і просто,
Вдачу у всьому завжди щоб мали,
А горя і бід щоб ніколи не знали.
***
Держслужбовці, вас вітаю
З святом професійним,
Буде хай зарплата вище,
Соцпакет – надійним.
Радості вам у роботі,
Хай цвіте держава,
Будні протікають хай
Весело і жваво.
***
С Днем государственной службы! Пусть ваши действия будут мудрыми, а ежедневная работа вызывает уважение и доверие людей. Пусть каждый день вашей жизни будет счастливым и радостным, а семейное тепло и уют помогают в исполнении почетного и ответственного профессионального долга.
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З Днем державного сулжбовця України! Від щирого серця бажаю вам міцного сили волі, здоров’я, творчої наснаги та великих здобутків у справі сумлінного служіння народу України.
День государственной службы Украины: картинки и открытки
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По материалам: pozdravok.ru, ukr.media.