С Днем государственной службы: красивые поздравления, стихи, проза, смс и открытки

Во вторник, 23 июня, в Украине отмечается День государственной службы. Этот профессиональный праздник всех госслужащих был учрежден указом президента Леонида Кучмы от 4 апреля 2003 года.

К празднику OBOZREVATEL предлагает оригинальные стихи, прозу, смс, открытки и картинки с поздравлениями.

С Днем госслужащего: смс, стихи и проза

Держслужбовці, Вас я сердечно вітаю,

Тільки самого найкращого бажаю:

Міцного здоров'я, успіхів і оптимізму,

Щоб від роботи не було ревматизму!

У Вашій нелегкій та відповідальній роботі

Хай буде натхнення, й життя не в турботі,

Злагода, добро і любов, родина у щасті,

Благополуччя і миру, без злої напасті!

***

Служению державе

Жизнь ты посвящаешь,

С праздником, госслужащий,

Тебя я поздравляю.

Желаю, чтобы вверх

Росла твоя карьера,

Порядочности, честности,

Чтоб ты был примером.

Желаю, чтоб трудился

На благо Украины

И чтобы гордиться

Делами мог своими.

***

Поздравления с Днем государственной службы mena.cg.gov.ua

Держслужбовців вітаємо щиро,

Зичимо щастя, добра Вам і миру,

Зичимо долі прихильної дуже,

Зичимо друзів Вам не байдужих,

Зарплати, кар'єри швидкого росту,

Щоб все в житті було легко і просто,

Вдачу у всьому завжди щоб мали,

А горя і бід щоб ніколи не знали.

***

С Днем государственного служащего dpsscn.gov.ua

Держслужбовці, вас вітаю

З святом професійним,

Буде хай зарплата вище,

Соцпакет – надійним.

Радості вам у роботі,

Хай цвіте держава,

Будні протікають хай

Весело і жваво.

***

С Днем государственной службы! Пусть ваши действия будут мудрыми, а ежедневная работа вызывает уважение и доверие людей. Пусть каждый день вашей жизни будет счастливым и радостным, а семейное тепло и уют помогают в исполнении почетного и ответственного профессионального долга.

***

З Днем державного сулжбовця України! Від щирого серця бажаю вам міцного сили волі, здоров’я, творчої наснаги та великих здобутків у справі сумлінного служіння народу України.

День государственной службы Украины: картинки и открытки

Картинки с Днем государственной службы voms-kras.pp.ua

Открытка в День государственной службы vrada.gov.ua

Поздравления с Днем государственного служащего rda.chechelnik-rada.gov.ua

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По материалам: pozdravok.ru, ukr.media.