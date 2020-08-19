С Днем фотографии 2020! Лучшие поздравления и картинки
В среду, 19 августа, отмечается Всемирный день фотографии. Этот праздник в 2009 году основал фотограф из Австралии Корски Ара.
Так, именно в этот день в 1839 году правительство Франции выкупило патент химика Луи Жака Манде Дагера на дагерротип – ранний фотографический процесс. К празднику OBOZREVATEL собрал лучшие смс, стихи, прозу, открытки, картинки и видео с поздравлениями.
С Днем фотографии: смс, стихи и проза
У день твій професійний
Я бажаю класних днів,
Яскравих, чітких фотографій,
Живи, знімай і багатій!
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В день фотографии желаем
Мы всем фотографам успехов,
Пусть на их снимках будет больше
Улыбок, радости и смеха,
Пусть удаются им пейзажи,
Портреты и предметов фото,
Отдачу и большой достаток
Пускай приносит им работа!
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Фотограф днями ракурси шукає,
На кнопку заповзято натискає.
Знайти шедеври – ось його мета,
Їх вибрати задача не проста.
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Фотографироваться любят
Почти все взрослые и дети,
День фотографии сегодня
Все отмечают на планете,
Пусть будет больше фотокадров,
Сюжетов много самых разных,
Пускай останется на снимках
Эмоций много ярких, классных!
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З Днем фотографа вас вітаю,
Кадрів красивих вам побажаю.
Хай фотоапарат ніколи не підводить,
А об'єктив побільше кадрів ловить.
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В день фотографии желаем
Фотографам всем вдохновенья,
А их моделям и клиентам –
Фотогеничности, терпенья,
Пусть кадров будет классных много,
И техника пусть не подводит,
Пусть каждый мастер нужный ракурс
И освещение находит!
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Поздравляю со Всемирным днем фотографии и хочу пожелать, чтобы жизнь твоя состояла из ярких фрагментов, счастливых элементов, веселых случаев, искренних улыбок, чудесных эмоций и прекрасных дней, которые в любой момент можно запечатлеть, и спустя любое время любоваться их красотой, вспоминая ту радость и удовольствие сердца, наслаждение и вдохновение души.
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Щиро вітаємо усіх фотографів, бажаємо вам залишатися чарівниками, здатними зберегти найбільш казкові моменти нашого життя!
Открытки и картинки ко Дню фотографии
Всемирный день фотографии: видео
Ранее OBOZREVATEL публиковал запрещенные фотографии настоящего СССР.
По материалам: pozdravok.ru, radiotrek.rv.ua.