С Днем фотографии 2020! Лучшие поздравления и картинки

В среду, 19 августа, отмечается Всемирный день фотографии. Этот праздник в 2009 году основал фотограф из Австралии Корски Ара.

Так, именно в этот день в 1839 году правительство Франции выкупило патент химика Луи Жака Манде Дагера на дагерротип – ранний фотографический процесс. К празднику OBOZREVATEL собрал лучшие смс, стихи, прозу, открытки, картинки и видео с поздравлениями.

С Днем фотографии: смс, стихи и проза

У день твій професійний

Я бажаю класних днів,

Яскравих, чітких фотографій,

Живи, знімай і багатій!

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В день фотографии желаем

Мы всем фотографам успехов,

Пусть на их снимках будет больше

Улыбок, радости и смеха,

Пусть удаются им пейзажи,

Портреты и предметов фото,

Отдачу и большой достаток

Пускай приносит им работа!

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Фотограф днями ракурси шукає,

На кнопку заповзято натискає.

Знайти шедеври – ось його мета,

Їх вибрати задача не проста.

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Фотографироваться любят

Почти все взрослые и дети,

День фотографии сегодня

Все отмечают на планете,

Пусть будет больше фотокадров,

Сюжетов много самых разных,

Пускай останется на снимках

Эмоций много ярких, классных!

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Всемирный день фотографии отмечается с 2009 года Pinterest

З Днем фотографа вас вітаю,

Кадрів красивих вам побажаю.

Хай фотоапарат ніколи не підводить,

А об'єктив побільше кадрів ловить.

***

В день фотографии желаем

Фотографам всем вдохновенья,

А их моделям и клиентам –

Фотогеничности, терпенья,

Пусть кадров будет классных много,

И техника пусть не подводит,

Пусть каждый мастер нужный ракурс

И освещение находит!

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Поздравляю со Всемирным днем фотографии и хочу пожелать, чтобы жизнь твоя состояла из ярких фрагментов, счастливых элементов, веселых случаев, искренних улыбок, чудесных эмоций и прекрасных дней, которые в любой момент можно запечатлеть, и спустя любое время любоваться их красотой, вспоминая ту радость и удовольствие сердца, наслаждение и вдохновение души.

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Щиро вітаємо усіх фотографів, бажаємо вам залишатися чарівниками, здатними зберегти найбільш казкові моменти нашого життя!

Открытки и картинки ко Дню фотографии

Картинки с Днем фотографа radiotrek.rv.ua

Поздравление с Днем фотографии otkritkiok.ru

Открытка ко Дню фотографа ot7.raskraski.link

Всемирный день фотографии: видео

Ранее OBOZREVATEL публиковал запрещенные фотографии настоящего СССР.

По материалам: pozdravok.ru, radiotrek.rv.ua.