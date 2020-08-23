С Днем флага Украины 2020: лучшие открытки, стихи и видео с поздравлениями

В воскресенье, 23 августа, отмечается День Государственного флага Украины. Именно в этот день в 1991 году, после провала путча в Москве, группа народных депутатов внесла сине-желтый украинский флаг в сессионный зал Верховной Рады.

К празднику OBOZREVATEL подготовил лучшие поздравления с праздником в стихах и прозе, смс, открытки, картинки и видео.

С Днем флага Украины: смс, стихи и проза

Рідна Україна

...Є священний диво-птах

в синьо-жовтих кольорах;

нас ніколи не покине,

хоч летить на всіх вітрах.

Він веде вперед вождя,

він присяга, він суддя.

Бачить нас крізь мури-стіни

і – спитає, чи козак…

Онде прапор України –

Честі нашої маяк.

(Автор: Олексій Палійчук)

***

Прапор

Прапор – це державний символ,

він є в кожної держави;

це для всіх – ознака сили,

це для всіх ознака слави.

Синьо-жовтий прапор маєм:

синє – небо, жовте – жито;

прапор свій оберігаєм,

він – святиня, знають діти.

Прапор свій здіймаєм гордо,

ми з ним дужі і єдині,

Ми навіки вже – народом,

українським в Україні.

(Автор: Наталка Поклад)

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Прапор нашої країни

Прапор нашої країни

Має колір

Жовто-синій.

І повинен кожен знати,

Як два кольори єднати.

Синє небо – верхня смуга,

Жовте поле – смуга друга.

Не забудь ніде й ніколи:

Україна – небо й поле.

А іще запам’ятай:

Україна – мирний край!

(Автор: Ганна Чубач)

***

День флага Украины отмечается 23 августа YouTube

Прапор

На світі є багато прапорів,

Ті прапори всіляких кольорів.

Та був і є такий безсмертний прапор,

Де квітне небо й золото хлібів

(Автор: Мирослав Воньо)

***

С Днем флага Украины

Спешу поздравить всех,

Пожелать здоровье,

Счастье, радость смех.

Пусть уйдут несчастья

Подальше из страны,

Ведь бури и ненастья

Нам вовсе не нужны!

***

День флага Украины отмечая,

Тебя со всей душою поздравляю!

Пусть развевается свободно он всегда,

Сияют желто-голубые пусть тона.

Страна пускай достатком процветает,

Все люди пусть друг друга понимают.

И пусть пока блистает этот флаг

Повсюду будет много-много благ.

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Щирі вітання з нагоди Дня Державного Прапора України! Нехай символ України – Державний прапор – осяює наш шлях та надихає до нових успіхів у добрих справах задля розвитку України!

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Поздравляю с Днем Государственного флага Украины и желаю щедрых урожаев желтых полей, мирного голубого неба, насыщенных красок в жизни народа, успешного развития страны, веселых песен и танцев, большой гордости и чувства патриотизма у каждого украинца за чудесный флаг и замечательную страну.

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Дорогі земляки! У цей знаменний день зичу всім вам миру і щастя, здоров'я і благополуччя! Зробимо все можливе, щоб наші діти зберегли святе і шанобливе ставлення до державного прапора. Нехай всі вони виростуть достойними громадянами нашої Батьківщини – України!

Картинки и открытки ко Дню украинского флага

День флага Украины 2020 pon.org.ua

Картинка с Днем флага Украины pon.org.ua

Открытка ко Дню флага Украины apu.com.ua

День государственного флага Украины: видео

Ранее OBOZREVATEL публиковал 10 неожиданных фактов о Государственном флаге Украины.

По материалам: pozdravok.ru, chl.kiev.ua, radatokmak.gov.ua.