С Днем флага Украины 2020: лучшие открытки, стихи и видео с поздравлениями

День Государственного флага Украины отмечается 23 августа. Фото: maximum.fm
В воскресенье, 23 августа, отмечается День Государственного флага Украины. Именно в этот день в 1991 году, после провала путча в Москве, группа народных депутатов внесла сине-желтый украинский флаг в сессионный зал Верховной Рады.
К празднику OBOZREVATEL подготовил лучшие поздравления с праздником в стихах и прозе, смс, открытки, картинки и видео.
Рідна Україна
...Є священний диво-птах
в синьо-жовтих кольорах;
нас ніколи не покине,
хоч летить на всіх вітрах.
Він веде вперед вождя,
він присяга, він суддя.
Бачить нас крізь мури-стіни
і – спитає, чи козак…
Онде прапор України –
Честі нашої маяк.
(Автор: Олексій Палійчук)
***
Прапор
Прапор – це державний символ,
він є в кожної держави;
це для всіх – ознака сили,
це для всіх ознака слави.
Синьо-жовтий прапор маєм:
синє – небо, жовте – жито;
прапор свій оберігаєм,
він – святиня, знають діти.
Прапор свій здіймаєм гордо,
ми з ним дужі і єдині,
Ми навіки вже – народом,
українським в Україні.
(Автор: Наталка Поклад)
***
Прапор нашої країни
Прапор нашої країни
Має колір
Жовто-синій.
І повинен кожен знати,
Як два кольори єднати.
Синє небо – верхня смуга,
Жовте поле – смуга друга.
Не забудь ніде й ніколи:
Україна – небо й поле.
А іще запам’ятай:
Україна – мирний край!
(Автор: Ганна Чубач)
***
День флага Украины отмечается 23 августа YouTube
Прапор
На світі є багато прапорів,
Ті прапори всіляких кольорів.
Та був і є такий безсмертний прапор,
Де квітне небо й золото хлібів
(Автор: Мирослав Воньо)
***
С Днем флага Украины
Спешу поздравить всех,
Пожелать здоровье,
Счастье, радость смех.
Пусть уйдут несчастья
Подальше из страны,
Ведь бури и ненастья
Нам вовсе не нужны!
***
День флага Украины отмечая,
Тебя со всей душою поздравляю!
Пусть развевается свободно он всегда,
Сияют желто-голубые пусть тона.
Страна пускай достатком процветает,
Все люди пусть друг друга понимают.
И пусть пока блистает этот флаг
Повсюду будет много-много благ.
***
Щирі вітання з нагоди Дня Державного Прапора України! Нехай символ України – Державний прапор – осяює наш шлях та надихає до нових успіхів у добрих справах задля розвитку України!
***
Поздравляю с Днем Государственного флага Украины и желаю щедрых урожаев желтых полей, мирного голубого неба, насыщенных красок в жизни народа, успешного развития страны, веселых песен и танцев, большой гордости и чувства патриотизма у каждого украинца за чудесный флаг и замечательную страну.
***
Дорогі земляки! У цей знаменний день зичу всім вам миру і щастя, здоров'я і благополуччя! Зробимо все можливе, щоб наші діти зберегли святе і шанобливе ставлення до державного прапора. Нехай всі вони виростуть достойними громадянами нашої Батьківщини – України!
День флага Украины 2020 pon.org.ua
Картинка с Днем флага Украины pon.org.ua
Открытка ко Дню флага Украины apu.com.ua
Ранее OBOZREVATEL публиковал 10 неожиданных фактов о Государственном флаге Украины.
По материалам: pozdravok.ru, chl.kiev.ua, radatokmak.gov.ua.
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