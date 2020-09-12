С Днем физкультуры и спорта Украины: лучшие поздравления и открытки

В субботу, 12 сентября, отмечается День физкультуры и спорта Украины. Праздник был установлен указом президента Леонида Кравчука в 1994 году и с тех пор празднуется каждую вторую субботу сентября.

К празднику OBOZREVATEL публикует оригинальные поздравления в стихах и прозе, открытки, картинки и видео.

День физкультуры Украины 2020: смс, стихи и проза

День фізичної культури

Відзначає весь народ.

Ось і я вас привітаю,

Побажаю нагород.

Завжди буде місце спорту

Хай у вашому житті.

На життєвім п’єдесталі

Будь завжди на висоті.

***

В День спорта Украины

Я сил тебе желаю,

Всегда ешь витамины,

Пусть мышцы нарастают!

От утренней пробежки

Отлынивать не стоит,

Беги вперед, не мешкай

И закаляй здоровье!

***

Із днем фізичної культури!

Рух – це здоров’я, рух – життя.

Хай настрій буде не похмурим,

Ентузіазму без кінця.

Долайте цілі і вершини,

Вперед ідіть до перемог,

Розвитку форми без упину,

Любов’ю буде нехай спорт!

***

Спорт – важнейшее занятье,

Это знаем с детства мы.

Я желаю, чтоб дружили

С физкультурой чаще вы.

Пусть крепчает тело ваше,

Мышцы сталью обрастут.

Ну а новые рекорды

На свершения подтолкнут.

***

З Днем спорту вас щиро вітаю

Міцного здоров’я і щастя бажаю,

Мужності, сили, краси і натхнення,

Шалених результатів у сьогоденні!

Хай буде прямою до мети дорога,

Чекають вас у житті перемоги!

***

Сегодня День физической культуры и спорта Украины, так что пожелаем всем быть спортивными и здоровыми. Пусть тела не ослабевают, а кости и мышцы не подводят. Спорт должен приносить радость и помогать людям в их жизни, пусть же так и будет. С праздником!

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Працювати, працювати, і ще раз працювати – ось формула успіху знаменитих спортсменів. Бажаю багато роботи, багато віри в себе, і багато задоволення від першого і другого. З Днем фізкультури і спорту!

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Поздравляю с Днём физической культуры и спорта Украины. Желаю силы и ума, здоровья и уверенности, оптимизма и бодрости, свободы выбора и твёрдости характера. Желаю активных движений по жизни: и в работе, и на отдыхе, и даже в танцах в тапочках по дому.

С Днем физкультуры: картинки и открытки

С Днем физкультуры Украины: открытка Фото: hurrytolove.ru

Картинка ко Дню физкультуры и спорта Украины

Поздравления с Днем физкультуры и спорта Украины Фото: ggexp.ru

День физкультуры и спорта: видео с поздравлениями

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По материалам: pozdravok.ru.