С Днем филолога: открытки, смс, поздравления в стихах и прозе, видео к празднику

В понедельник, 25 мая, в Украине и в других странах бывшего СССР отмечается День филолога. Это профессиональный праздник учителей, преподавателей языка и литературы, литературоведов, переводчиков, библиотекарей и всех тех, кто имеет филологическое образование.

День филолога празднуется на следующий день после Дня славянской письменности и культуры. К празднику OBOZREVATEL подготовил лучшие открытки, смс, видео, поздравления в стихах и прозе.

День филолога отмечается 25 мая

День филолога: смс, стихи и проза

Філології наука

Не для кожного ясна!

Непроста це штука

І не кожному дана.

За справжнього філолога

Наливай вина!

І нехай же вип’ють

За них всі до дна!

***

С Днем филолога meim.kneu.edu.ua

Хороший прикметник:

Розумна, красива,

Добра, щаслива.

Круті дієслова: радіти, жити,

Любити, шукати, мати, творити.

Нехай поєднуються завжди

З іменником доля всі ці слова.

***

Гифка с Днем филолога otkritkiok.ru

Язык родной нам очень важен,

Как будто воздух и вода,

Филологам мы дружно скажем –

Здоровья вам на все года!

***

Слів прекрасних ви майстри,

Культурна підмога,

Нехай легкою буде

Філологам дорога!

Ми вітаємо з вашим днем,

Шлем палкий вам привіт!

Салюти в вашу честь хай лунають

Гучно на весь світ!

***

Поздравления с Днем филолога

Живите с радостью в душе, пусть новый день приносит счастье; пусть новые пути находятся тогда, когда они нужны. Живите так, чтобы, выходя на пенсию, вы слышали только самые теплые слова от коллег, а ваши ученики еще долго дарили цветы и радовали своими успехами!

Открытки ко Дню филолога

Открытки с Днем филолога kumlk.kpi.ua

День филолога 2020: картинки и смс

День филолога

День филолога: видео

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По материалам: v24.com.ua, pozdravok.ru.