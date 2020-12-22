С Днем энергетика: поздравления и открытки

Во вторник, 22 декабря, в Украине отмечают День энергетика. Праздник был установлен в 1993 году указом президента Леонида Кравчука.

OBOZREVATEL публикует стихи, прозу, смс, картинки, открытки и видео с поздравлениями.

Стихи, проза и смс в День энергетика

С Днем энергетика тебя!

Желаю светлых дней,

Чтоб освещали жизнь твою

Сто лампочек-идей.

Пускай не гаснут никогда

В твоих глазах огни,

Пусть током электрическим

Бьет только от любви.

Без напряженья пусть идут

Рабочие дела.

И чтоб энергия в тебе

Бурлила и текла.

***

Нехай енергія всесвіту

Допомагає яскравіше жити,

Адже почесно, безсумнівно,

Енергетиками бути!

Нехай очі завжди сяють,

Ніби лампочка в 100 ват,

І на світ навколо дивляться

Із задоволенням завжди!

***

В День энергетика желаю:

Пусть бьет энергия ключом,

Короткие все замыкания

Пускай вам будут нипочем.

Желаю в жизни много света,

Любви божественной, тепла,

Пускай везет вам в жизни личной

И в гору пусть идут дела.

***

З Днем енергетика. Бажаю яскравого і світлого життя без високої напруги, відмінної і безпечної роботи без аварійних ситуацій. Нехай твоя праця завжди буде в пошані, життя постійно дарує великі можливості, успіхи і посмішки рідних.

***

Вітаємо з професійним святом! Бажаємо легких трудових тижнів, безперебійного енергопостачання, налагодженої роботи всіх механізмів, повноти ресурсів, сил, енергії, міцного здоров'я та особистого щастя!

***

Поздравляю с Днем энергетика и от всего сердца желаю спокойной и беспрепятственной работы, легких путей решения любых вопросов и проблем, теплоты родных сердец и яркого света в душе, доброго счастья и благополучия.

***

З Днем енергетика! Бажаю бути енергетиком не тільки в роботі, але й у житті. Нехай енергії в тобі виробляється стільки, щоб на всю планету вистачало, щоб підкорювати нові і нові горизонти. Зі святом!

Картинки и открытки

Поздравления с Днем энергетика v24.com.ua

С Днем энергетика eenergy.media

День энергетика foraenergy.ru

Видео ко Дню энергетика

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины назначил Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики. Решение приняли на экстренном кадровом заседании.

По материалам: pozdravok.ru.