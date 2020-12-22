С Днем энергетика: поздравления и открытки к празднику

Во вторник, 22 декабря, в Украине отмечают День энергетика. Праздник был установлен в 1993 году указом президента Леонида Кравчука.

OBOZREVATEL публикует стихи, прозу, смс, картинки, открытки и видео с поздравлениями.

С Днем энергетика тебя!

Желаю светлых дней,

Чтоб освещали жизнь твою

Сто лампочек-идей.

Пускай не гаснут никогда

В твоих глазах огни,

Пусть током электрическим

Бьет только от любви.

Без напряженья пусть идут

Рабочие дела.

И чтоб энергия в тебе

Бурлила и текла.

***

Нехай енергія всесвіту

Допомагає яскравіше жити,

Адже почесно, безсумнівно,

Енергетиками бути!

Нехай очі завжди сяють,

Ніби лампочка в 100 ват,

І на світ навколо дивляться

Із задоволенням завжди!

***

В День энергетика желаю:

Пусть бьет энергия ключом,

Короткие все замыкания

Пускай вам будут нипочем.

Желаю в жизни много света,

Любви божественной, тепла,

Пускай везет вам в жизни личной

И в гору пусть идут дела.

***

З Днем енергетика. Бажаю яскравого і світлого життя без високої напруги, відмінної і безпечної роботи без аварійних ситуацій. Нехай твоя праця завжди буде в пошані, життя постійно дарує великі можливості, успіхи і посмішки рідних.

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Вітаємо з професійним святом! Бажаємо легких трудових тижнів, безперебійного енергопостачання, налагодженої роботи всіх механізмів, повноти ресурсів, сил, енергії, міцного здоров'я та особистого щастя!

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Поздравляю с Днем энергетика и от всего сердца желаю спокойной и беспрепятственной работы, легких путей решения любых вопросов и проблем, теплоты родных сердец и яркого света в душе, доброго счастья и благополучия.

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З Днем енергетика! Бажаю бути енергетиком не тільки в роботі, але й у житті. Нехай енергії в тобі виробляється стільки, щоб на всю планету вистачало, щоб підкорювати нові і нові горизонти. Зі святом!

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины назначил Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики. Решение приняли на экстренном кадровом заседании.

По материалам: pozdravok.ru.