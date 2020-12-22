С Днем энергетика: поздравления и открытки к празднику
Во вторник, 22 декабря, в Украине отмечают День энергетика. Праздник был установлен в 1993 году указом президента Леонида Кравчука.
OBOZREVATEL публикует стихи, прозу, смс, картинки, открытки и видео с поздравлениями.
С Днем энергетика тебя!
Желаю светлых дней,
Чтоб освещали жизнь твою
Сто лампочек-идей.
Пускай не гаснут никогда
В твоих глазах огни,
Пусть током электрическим
Бьет только от любви.
Без напряженья пусть идут
Рабочие дела.
И чтоб энергия в тебе
Бурлила и текла.
***
Нехай енергія всесвіту
Допомагає яскравіше жити,
Адже почесно, безсумнівно,
Енергетиками бути!
Нехай очі завжди сяють,
Ніби лампочка в 100 ват,
І на світ навколо дивляться
Із задоволенням завжди!
***
В День энергетика желаю:
Пусть бьет энергия ключом,
Короткие все замыкания
Пускай вам будут нипочем.
Желаю в жизни много света,
Любви божественной, тепла,
Пускай везет вам в жизни личной
И в гору пусть идут дела.
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З Днем енергетика. Бажаю яскравого і світлого життя без високої напруги, відмінної і безпечної роботи без аварійних ситуацій. Нехай твоя праця завжди буде в пошані, життя постійно дарує великі можливості, успіхи і посмішки рідних.
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Вітаємо з професійним святом! Бажаємо легких трудових тижнів, безперебійного енергопостачання, налагодженої роботи всіх механізмів, повноти ресурсів, сил, енергії, міцного здоров'я та особистого щастя!
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Поздравляю с Днем энергетика и от всего сердца желаю спокойной и беспрепятственной работы, легких путей решения любых вопросов и проблем, теплоты родных сердец и яркого света в душе, доброго счастья и благополучия.
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З Днем енергетика! Бажаю бути енергетиком не тільки в роботі, але й у житті. Нехай енергії в тобі виробляється стільки, щоб на всю планету вистачало, щоб підкорювати нові і нові горизонти. Зі святом!Картинки и открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины назначил Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики. Решение приняли на экстренном кадровом заседании.
По материалам: pozdravok.ru.