С Днем друзей: забавные поздравления и открытки

Во вторник, 24 ноября, отмечается День завоевания друзей и оказания влияния на людей, или, сокращенно, День друзей.

Это праздник предложили отмечать в США в день рождения психолога и писателя Дейла Карнеги, автора популярной книги "Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей". Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил поздравления ко Дню друзей в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.

Поздравить я хочу скорей

Всех дорогих моих друзей,

Вам пожелать добра и света,

В душе всегда чтоб было лето,

Улыбок, радости, веселья,

Любви, достатка вашим семьям,

Хочу, чтоб чаще мы встречались

И никогда не расставались!

***

У цей день хочу друзів привітати,

Подарувати вам теплі слова.

Не можу без вас себе уявити,

Дружба наша істинно міцна!

Я хочу, щоб були ви здорові,

Щастя просто било через край,

Щоб небо було волошковим,

Цілий рік в душі – квітучий май!

Щоб наша дружба не закінчувалася,

Їй перешкоди були не страшні,

Щоб в серці назавжди залишилися

Наші сподівання і кращі мрії!

***

Поздравляю с Днем друзей!

Взгляд пусть будет веселей,

И по силам – все дороги,

Дружба чтоб была подмогой.

Пусть желания станут ближе,

Приключений – выше крыши,

Сердце пусть поет в груди,

И ждет счастье впереди!

***

З Днем друзів всіх вітаю!

Міцно, міцно обіймаю,

Дякую всім кажу,

Тому що вас я люблю!

Я бажаю вам це свято

Зустріти весело та дружно.

Сміху, радості та щастя

І великої міцної дружби!

***

Кто ты без друзей –

Обычный человек,

А если есть они –

Счастливым будешь век.

Пусть у каждого на планете сей,

Не важно – стар ты или млад,

Будет друг дороже всех людей,

За которого спиной готов ты стать.

***

Вітаю з Днем друзів! Бажаю, щоб справжня дружба не розчинялася в часі і не губилася в кілометрах. Нехай у будь-якій складній ситуації на допомогу прийде вірний друг. Нехай друзі завжди залишаються добрими супутниками на твоєму життєвому шляху!

***

С Днем друзей! Спасибо, что вы со мной, друзья, всегда на связи и в нужную минуту рядом. Желаю вам безоблачного настроения, радости и счастья на все времена. Больших успехов, подвигов и достижений. Пусть все в жизни складывается невероятно превосходно!

***

Вітаю з Днем друзів. Нехай роки летять, нехай за вікном зима змінюється на літо, а я бажаю, щоб наша дружба не старіла і не втрачала тієї самої іскри, яка запалює в наших серцях щирість, довіру і розуміння. Нехай вона залишається міцною, адже це так важливо – знати і розуміти, що в твоєму житті є справжній друг – опора і підтримка в будь-якій ситуації. Бажаю тобі здоров'я, миру, добра і життєвих перемог, кожну з яких ми відзначимо разом!

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, фотограф показал на снимках со всего мира, чем рыжие отличаются от других людей.

По материалам: pozdravok.ru.