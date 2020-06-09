С Днем друзей! Прикольные поздравления в стихах и прозе, картинки и смс

Во вторник, 9 июня, отмечается Международный день друзей. Этот праздник является прекрасным поводом позвонить или написать старым друзьям, чтобы сказать теплые слова и поделиться приятными воспоминаниями.

К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, картинки и видео.

С Днем друзей osoblyva.com

С Днем друзей 2020: смс, стихи и проза

З Днем дружби тебе вітаю,

Адже дружба найцінніша валюта.

Цінніше за багатства і злата.

Дорожче алмазів і шуби.

Бути другом буває не просто,

Хоча і дуже приємно.

Завжди є сто тем і питань,

Веселі свята, презенти.

Бажаю тобі я сьогодні

Посмішок й радості, щастя.

Більше друзів й здоров'я,

Щоб з ними частіше зустрічатись!

***

Прикольные поздравления с Днем друзей otkritkiok.ru

Вітаю з Днем друзів!

Разом жити нам веселіше.

Знай, хоч в радість, хоч в біду

Я тебе не підведу!

Лише добра тобі бажаю,

Щастя, радості й любові,

Ніколи не знати печалі.

Краще все буде з тобою!

***

День друзей 2020 ukrainians.today

День друзей – особый праздник,

Это очень важный день.

Другом быть большое счастье,

Также, как иметь друзей.

Другом быть бывает трудно

И не вовремя порой,

С ним не будет сложно, нудно,

Он всегда, везде с тобой.

Поздравляю с этим чудным

Днем родных душей людей.

Будь всегда хорошим другом

И не забывай друзей!

Я желаю этот праздник

Встретить весело и дружно.

Смеха, радости и счастья

И большой и крепкой дружбы.

***

Открытки с Днем друзей otkritkiok.ru

Мої дорогі друзі, дякую за те, що ви в мене є! Я дуже ціную вас і нашу дружбу, адже з вами моє життя набагато яскравіше, веселіше, цікавіше і щасливіше! Вірю, що з роками наша дружба буде тільки міцніти!

***

Поздравляю с Днем друзей! Желаю, чтобы истинная дружба не растворялась во времени и не терялась в километрах. Пусть в любой сложной ситуации на помощь поспешит верный друг. Пусть друзья всегда остаются добрыми спутниками на твоем жизненном пути!

Картинки в День друзей

Поздравления с Днем друзей Pinterest

Гифка с Днем друзей otkritkiok.ru

Анимационные открытки в День друзей otkritkiok.ru

Стихи в День друзей otkritkiok.ru

Пожелания в День друзей otkritkiok.ru

Картинки с Днем друзей otkritkiok.ru

Видео с поздравлениями ко Дню друзей

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько выходных будет в июне 2020 года.

По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.