С Днем друзей! Прикольные поздравления в стихах и прозе, картинки и смс

Во вторник, 9 июня, отмечается Международный день друзей. Этот праздник является прекрасным поводом позвонить или написать старым друзьям, чтобы сказать теплые слова и поделиться приятными воспоминаниями.
К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, картинки и видео.
С Днем друзей
osoblyva.com
С Днем друзей 2020: смс, стихи и проза
З Днем дружби тебе вітаю,
Адже дружба найцінніша валюта.
Цінніше за багатства і злата.
Дорожче алмазів і шуби.
Бути другом буває не просто,
Хоча і дуже приємно.
Завжди є сто тем і питань,
Веселі свята, презенти.
Бажаю тобі я сьогодні
Посмішок й радості, щастя.
Більше друзів й здоров'я,
Щоб з ними частіше зустрічатись!
***
Прикольные поздравления с Днем друзей
otkritkiok.ru
Вітаю з Днем друзів!
Разом жити нам веселіше.
Знай, хоч в радість, хоч в біду
Я тебе не підведу!
Лише добра тобі бажаю,
Щастя, радості й любові,
Ніколи не знати печалі.
Краще все буде з тобою!
***
День друзей 2020
ukrainians.today
День друзей – особый праздник,
Это очень важный день.
Другом быть большое счастье,
Также, как иметь друзей.
Другом быть бывает трудно
И не вовремя порой,
С ним не будет сложно, нудно,
Он всегда, везде с тобой.
Поздравляю с этим чудным
Днем родных душей людей.
Будь всегда хорошим другом
И не забывай друзей!
Я желаю этот праздник
Встретить весело и дружно.
Смеха, радости и счастья
И большой и крепкой дружбы.
***
Открытки с Днем друзей
otkritkiok.ru
Мої дорогі друзі, дякую за те, що ви в мене є! Я дуже ціную вас і нашу дружбу, адже з вами моє життя набагато яскравіше, веселіше, цікавіше і щасливіше! Вірю, що з роками наша дружба буде тільки міцніти!
***
Поздравляю с Днем друзей! Желаю, чтобы истинная дружба не растворялась во времени и не терялась в километрах. Пусть в любой сложной ситуации на помощь поспешит верный друг. Пусть друзья всегда остаются добрыми спутниками на твоем жизненном пути!
Картинки в День друзей
Поздравления с Днем друзей
Гифка с Днем друзей
otkritkiok.ru
Анимационные открытки в День друзей
otkritkiok.ru
Стихи в День друзей
otkritkiok.ru
Пожелания в День друзей
otkritkiok.ru
Картинки с Днем друзей
otkritkiok.ru
Видео с поздравлениями ко Дню друзей
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько выходных будет в июне 2020 года.
По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.
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