С Днем добровольцев: как поздравить волонтеров с праздником

В субботу, 5 декабря, отмечается Международный день добровольцев. Инициатором праздника в 1985 году выступила Генеральная Ассамблея ООН, призвав правительства стран создавать больше возможностей для волонтеров независимо от рода их деятельности.

К празднику всех добровольцев OBOZREVATEL публикует поздравления в стихах и прозе, смс, стихи, картинки и видео.

В Facebook также появилось поздравление командующего объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева с Международным днем волонтера.

"Уважаемые собратья – участники волонтерского движения!

От имени командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины и меня лично, примите сердечные поздравления с Международным днем волонтера!

С началом русско-украинской войны, мы ежедневно получаем от Вас мощную поддержку, которая так необходима для защиты территориальной целостности и независимости государства.

В короткий срок, благодаря Вашей жертвенности, активной позиции и быстрому реагированию, Вооруженные Силы Украины заметно возродились, стали крепче и восстановили боевые способности для содержания дерзкого наступления врага.

Гражданское неравнодушие, совмещенное с решительной готовностью взять на себя ответственность за судьбу обороноспособности страны, являются определяющими чертами украинского волонтера.

Ваш патриотизм, самоотверженный и добровольный труд делают Украину сильнее.

В этот праздничный день, от всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, семейного уюта, вдохновения на добрые дела и удачного осуществления задуманных проектов!

Слава Украине! Вместе победим!"

Стихи, проза и смс в День добровольца

З Днем добровольця вітаю!

Мужності тобі бажаю.

Неба мирного над головою

І ніколи не пізнати бою.

***

Давайте скажем тем "Спасибо",

Кто за бесплатно, от души,

Бросает знания и силы,

Чтоб людям помогать другим.

Он доброволец, волонтер он,

Название не меняет суть,

Всегда тревогой переполнен

Готов всем руку протянуть.

***

З Днем добровольця!

Нехай сонце буде за віконцем,

А ти завжди мужнім будь,

Честь й відвагу ти здобудь!

Від напасті не ховайся

І всього ти добивайся!

***

Поздравляем волонтеров,

Вы не знаете про лень,

И желаем на пятерку

Проводить свой каждый день!

Дорогие, добровольцы,

Мы за все благодарим,

Принять почести извольте,

Труд ваш так неоценим!

***

З Днем добровольця вітаю!

Ти сміливий без питань,

Мудрості тобі бажаю

І кохання без зітхань!

***

Поздравляю всех добровольцев, которые напоминают, что сами мы должны отстаивать благополучие и счастье. Пусть вам не приходиться сталкиваться со злом, а добро всегда будет на вашей стороне!

***

Дорогі добровольці, нехай ваші сила та мужність завжди живляться любов’ю та підтримкою близьких і рідних. І після будь-яких "баталій", які часто трапляються у повсякденному мирному житті, вдома на вас завжди чекає затишна гавань. Міцного здоров’я Вам, успіхів та надійного тилу! І нехай вам завжди буде кого захищати, але не буде від кого!

***

Поздравляем с Днем добровольцев, желаем Вам силы и твердости духа, энергии и оптимизма, благополучия и надежного тыла в семье. Пусть и в мирное время в Вашей жизни находится место для благородных поступков и подвигов, смелости и ярких побед!

Картинки и открытки ко Дню добровольца

Международный день волонтера

Открытка в День волонтера Pinterest

Поздравления с Днем добровольца idkontakt.ru

День добровольца chgpu.edu.ru

Поздравления с Днем волонтера kgo66.ru

Видео ко Дню добровольца

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтер Виталий Дейнега предупредил украинцев о тяжелой зиме из-за халатности к коронавирусу. Он считает, что нынешние показатели заболеваемости – это лишь начало.

По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.