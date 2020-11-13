С Днем доброты: лучшие поздравления, стихи и картинки

Всемирный день доброты отмечается ежегодно 13 ноября. Этот праздник был основан в 1998 году в Токио, где тогда проходила первая конференция Международного движения за доброту.

В настоящее время День доброты празднуют в десятках стран мира, посвящая его совершению добрых дел и помощи благотворительным организациям. К празднику OBOZREVATEL подготовил поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.

Для теплих слів не потрібен привід,

І чекати не треба багато років.

Даруйте їх в спеку і в холод,

З ранку, під вечір і в обід.

Вони потрібні, як свіже повітря,

Як неба синь, як сіль землі.

Тепло дарувати адже так нескладно,

У них море ласки і любові.

***

В этот день Всемирный доброты

Я тебе от сердца пожелаю,

Больше искренней любви и теплоты,

Сладких слов и нежности без края.

Никогда не бойся отдавать

Доброту и радость своим близким,

И к тебе вернется благодать,

Бог за все вознаградит с избытком!

***

Не ховайте ніжність по кишенях

І не соромтеся доброти,

Не бійтеся здатися дивним

Серед безглуздої метушні.

З посмішкою вийдете з дому,

Вдихаючи повними грудьми життя,

Пройдіть вуличкою знайомою

І постарайтеся не поспішати.

В душі своїй сади зростив,

Оберігайте їх від зла,

З тих садів даруйте квіти

І незнайомим і друзям…

***

Доброта спасет весь мир –

Истинна известная.

В жизни серой и суровой,

Как нельзя уместная.

В день всемирный доброты,

Улыбнитесь, люди.

Пусть от солнечной улыбки

Мир добрее будет.

***

Ти роби добро

Та нагород не вимагай,

І буде тобі

Кожен зустрінутий радий,

Адже ласка приємна

І кішки, і левиці,

До тебе ж добро

Повернеться сторицею!

***

Давайте будем всем дарить

Добро в день доброты,

И сразу станет мир светлей,

И сбудутся мечты,

Пусть этот праздник счастье всем

И радость принесет,

Людей с открытою душой

Добро всегда найдет!

***

Доброта потрібна всім людям,

Нехай побільше добрих буде.

Не дарма кажуть при зустрічі

"Добрий день" і "Добрий вечір".

І не даремно адже є у нас

Побажання "В добрий час".

Доброта – вона від давнини

Прикраса людини…

***

Всемирный праздник доброты,

Сердечно всех я поздравляю,

Вам мира, света, теплоты

В сердцах и душах пожелаю.

Пусть правит жизнью доброта,

Не оставляя места злости,

Всю тяжесть горестей, обид

Вы с плеч своих скорее сбросьте.

***

Вітаю зі Всесвітнім днем доброти. Нехай кожен день буде добрим, нехай на твоєму шляху зустрічаються тільки добрі люди, нехай для тебе звучать добрі слова, хай у твоєму серці народжуються добрі почуття, твоя душа живе добрими емоціями, доброта торжествує в твоєму житті і в житті твоїх близьких!

***

Поздравляю со Всемирным днем доброты и от души желаю никогда не терять веры во все хорошее, всегда бороться за справедливость и милосердие, помогать доброте восторжествовать над злом. Пусть каждый день будет ясным и добрым, пусть тебя окружают хорошие и искренние люди, пусть в твоем сердце живет любовь и светлая надежда. Делай добро и пусть в ответ к тебе прилетает бумеранг счастья.

***

Нехай Всесвітній день доброти подарує щире добро для кожного з нас, дасть зрозуміти кожному, що віддаючи щось хороше і добре, отримуєш в два рази більше. Нехай у душі твоїй завжди буде радість і чуйність, а серце нехай завжди прагне до добрих вчинків і діянь.

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По материалам: pozdravok.ru, dekorhuk.com.