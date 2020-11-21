С Днем Десантно-штурмовых войск ВСУ: лучшие поздравления и открытки

В субботу, 21 ноября, в Украине празднуют День Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил. Этот праздник был учрежден в 2017 году указом президента Петра Порошенко.

Десантно-штурмовые войска выполняют боевые задачи в тылу врага, которые невозможно выполнить другими силами и средствами. Они находятся в постоянной боевой готовности и являются самым мобильным родом войск. К празднику украинских десантников OBOZREVATEL подготовил поздравления в стихах и прозе, открытки, картинки и видео.

Стихи, проза и смс в День Десантно-штурмовых войск

Десантник колишнім не буває!

З вітаннями до тебе поспішаємо

І в цей важливий день тобі бажаємо:

Здоровим будь, веселим і коханим!

В житті завжди будь з друзями пліч-о-пліч,

Нехай не буде горя і розлук.

Спокійні ми, бо з нами завжди поруч

Є вірний і надійний щирий друг!

***

День ДШВ – твой праздник славный!

Поздравить искренне спешу.

Бесстрашный, доблестный десантник,

К тебе с почтеньем отношусь.

Желаю счастья и успеха,

А также мира на Земле.

Ничто не будет пусть помехой

В судьбе удачливой твоей.

***

Шматочки неба на землі

Палючим серпнем зігріті,

На вольовому своєму чолі

Ви поправляєте берети.

Відважні, віддані, сильні,

За життя проходячи перевірку,

Ви, як небесні орли,

Зберігаєте спокій країни зверху.

"Ура" сьогодні в вашу честь:

За силу, доблесть і таланти;

За те, що у країни ви є;

За день повітряного десанту!

***

Сьогодні відзначають свято

Військових хлопців так багато:

Ті, хто служив, і ті, хто служить,

І кожен свято любить дуже!

***

Бажаємо вам, в день ДШВ,

Посадки м'якої на траві,

Щоб парашут вас не підвів,

І компас в нетрі не завів.

Нехай в небі будете ви сміливі,

Успіх нехай позначиться на справі.

За вас, коханих і відважних,

За вами Світ, а це важливо!

***

Рішучі, сильні і сміливі,

Хоробрі, відважні, могутні,

Честі і Вітчизні своїй вірні,

Десантники, всього вам найкращого!

***

Ти десантник, гордість наша,

До всього завжди готовий!

І нехай же братство ваше

Вас згуртує безумовно.

Так відзнач це свято

Ти без болю в голові.

Серед слів хороших різних

Крикнемо: Слава ВДВ!

***

Вітаю з Днем ДШВ і бажаю, щоб "бордовий берет" завжди був у пошані, щоб мужність не згасала, щоб твоя сила з кожним днем міцнішала, щоб ти завжди міг забезпечити надійний захист рідним і близьким, щоб міцне серце невпинно любило, а вільна душа прагнула щастя.

***

Поздравляю с Днем ДШВ! Желаю никогда в себе не сомневаться, не бояться трудностей и преград, идти навстречу своей цели, а если и придется падать, то чтоб рядом была поддержка товарища, верная любовь и надежный парашют.

***

День ДШВ – день людини-героя. Зі святом, десантник! Нехай купол парашута стане твоєю захистом від життєвих негараздів, здоров'я буде міцним і надійним, а в житті будуть тільки білі смуги.

Открытки и картинки ко Дню Десантно-штурмовых войск

Поздравления с Днем Десантно-штурмовых войск fakty.com.ua

Картинка в День Десантно-штурмовых войск depo.ua

Открытка в День Десантно-штурмовых войск depo.ua

Видео с поздравлениями

Как сообщал OBOZREVATEL, 58-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ со Львовщины начала обучение по стандартам НАТО.