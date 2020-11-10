С Днем бухгалтера 2020: забавные поздравления и картинки

Международный день бухгалтера, или Международный день бухгалтерии, отмечается ежегодно 10 ноября.

Впервые праздник отметили в 1972 году – в годовщину выхода книги "Все об арифметике, геометрии и пропорции", автором которой был математик Луки Пачоли, известный как "отец бухгалтерии". К празднику OBOZREVATEL подготовил поздравления в стихах и прозе, смс, открытки, картинки и видео.

Стихи, смс и проза в День бухгалтера

Щоб добре гроші рахувати,

Потрібно хист і вдачу мати,

Баланс щоб точно співпадав,

Прибуток кожен день зростав.

Робота це важка доволі,

Тим, хто обрав нелегку долю,

На День бухгалтера вітання,

Зі святом щирі побажання.

Хай настрій буде позитивним,

А час у радості хай плине,

Бажаю, щоб були здорові,

Достатку, щастя і любові.

***

В голове одни расчеты,

Много мыслей набралось,

Ежедневные заботы,

Чтоб в балансе все сошлось.

В день бухгалтера желаю,

Чтоб в ажуре шли дела,

И за все твои старанья

Тебя премия нашла.

***

Ми сьогодні вітаємо

Від душі бухгалтерів,

Нехай бухгалтер кожен в світі

Буде щасливий і здоровий,

Їм бажаємо ми успіхів,

Поваги від колег,

Нехай не роблять помилок

І живуть нехай багато років!

***

Расчеты и отчеты,

Анализы, балансы,

Такая вот работа,

Считать всегда финансы!

Желаю повышения

За ваш нелегкий труд,

Пусть в жизни все вложения

Плоды вам принесут!

***

З днем бухгалтера вітаю,

Рівноваги вам бажаю,

Хай в кишенях буде густо,

В гаманцях також не пусто,

У роботі все окей,

За що повага від людей!

***

Желаем всем бухгалтерам

Зарплаты сногсшибательной!

Текли чтоб деньги в руки к вам,

А вы их щедро тратили!

Пусть при подсчетах никогда

Промашек не случается,

И планы все в ваших трудах

Наежно исполняются!

И с уважением большим

Пусть должность сочетается,

И руководством золотым

Богато поощряется!

***

Вітаю з Міжнародним днем бухгалтера. Бажаю бухгалтерію вести "на відмінно", бажаю мати все, що необхідно для щастя, а на своїх рахунках завжди відображати успіх, достаток і радість.

***

Желаю в День бухгалтера начислить себе большую зарплату, чтобы всегда дебет сходился с кредитом, а все проводки и расчеты были верными и точными. Пусть преданными друзьями станут усидчивость, внимательность и терпение, а энергия будет бить ключом.

***

Бажаю в День бухгалтера мати велику зарплату, щоб завжди дебет сходився з кредитом, а всі розрахунки були точними. Нехай відданими друзями стануть посидючість, уважність і терпіння.

***

Поздравляю с Международным днем бухгалтера! Пусть в работе всегда будет порядок и стабильный успех, пусть не будет в отчетах погрешностей и ошибок, пусть каждое утро встречается с хорошим настроением и энтузиазмом, высокой целеустремленностью и непобедимой активностью. Мира, счастья, благополучия и прекрасного финансового положения.

Картинки и открытки ко Дню бухгалтера

Поздравления с Днем бухгалтера kartinki-life.ru

Пожелания в День бухгалтера krug.zp.ua

Открытка в День бухгалтера kyivvodfond.com.ua

Картинка в День бухгалтера vitannya.com.ua

Видео с поздравлениями

Как известно, в Украине также отмечается национальный День бухгалтера – 16 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава "Укравтодора" Александр Кубраков пояснил, почему деньги из COVID-фонда потратили на дороги. По его словам, весной в правительстве начали обсуждать различные варианты преодоления последствий коронакризиса – не только в области здравоохранения, но и в экономике. Был избран механизм спецфонда.

По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.