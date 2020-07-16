С Днем бухгалтера 2020: забавные картинки, видео, поздравления в стихах и прозе

В четверг, 16 июля, в Украине отмечается День бухгалтера и аудитора. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента Леонида Кучмы от 18 июня 2004 года.

В этот день принято поздравлять всех бухгалтеров, дарить им цветы, подарки, сувениры, награждать премиями. К празднику OBOZREVATEL предлагает забавные поздравления в стихах и прозе, смс, открытки, картинки и видео.

С Днем бухгалтера 2020: смс, стихи и проза

З Днем бухгалтера вітаю,

Рівноваги вам бажаю,

Хай в кишенях буде густо,

В гаманцях також не пусто,

У роботі все окей,

За що повага від людей.

***

Забудь про баланс, отложи калькулятор,

Отчет никуда от тебя не уйдет.

Сегодня к тебе пусть в полном объеме,

Любовь и удача поступят на счет!

***

Хай гроші самі рахуються,

А звіти самі друкуються.

Декларації самі дають звіти,

А прихильники дарують квіти.

Щоб важка ваша робота

Приємною була завжди.

І лиш велика банкнота

З вами перейшла на "ти".

***

Поздравление с Днем бухгалтера slavdelo.dn.ua

В убытке пусть будут волнения, тревоги,

В избытке – здоровье, почет и успех.

И пусть не пугают рост цен и налоги,

Работай, старайся и будь лучше всех!

***

В день професії бухгалтера

Від душі вітаю,

З податковою дружити

Щиро вам бажаю.

Радує хай вас баланс,

Звітність хай лиш сходиться,

Грошенята у кишені,

Безперечно, водяться.

Хай колеги поважають,

Радує зарплата

І на посмішки життя

Буде хай багатим.

***

Поздравляю с Днем бухгалтера и от души желаю считать не только цифры по плану счетов и в проводках, но и счастливые мгновения в жизни, дни радости и удачи, теплые встречи и сбывшиеся заветные мечты. Здоровья Вам, терпения, настойчивости и упорства, а также неутомимых сил, энтузиазма, уверенности и успеха!

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Шановні бухгалтери, вітаємо вас з професійним святом! Бажаємо вам вміння, терпіння, правильних звітів, щоб баланс завжди сходився. Нехай вдома все буде, здоров'я і щастя вам!

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Володарі фінансів, повелителі дебетів і кредитів, вітаємо вас з вашим професійним святом. Нехай у вас все сходиться, нехай завжди все буде гаразд, нехай буде поменше звітів і робота буде тільки в радість. Бажаємо гарних доходів і завжди хорошого настрою!

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Поздравляю с Днем бухгалтера. Хочется пожелать невероятного успеха во всех делах, безошибочной и беспрепятственной деятельности, уважения коллег, мира и счастья в семье, высокого достатка, уверенного здоровья и прекрасного настроения.

Открытки и картинки ко Дню бухгалтера

Открытка в День бухгалтера u-f.ru

Прикольные поздравления с Днем бухгалтера maximum.fm

Пожелания в День бухгалтера maximum.fm

Смешные картинки ко Дню бухгалтера maximum.fm

День бухгалтера: видео

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По материалам: prikolnye-pozdravleniya.ru, pozdravok.ru, maximum.fm.