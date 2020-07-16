С Днем бухгалтера 2020: забавные картинки, видео, поздравления в стихах и прозе
День бухгалтера в Украине был основан в 2004 году. Фото: unian.net
В четверг, 16 июля, в Украине отмечается День бухгалтера и аудитора. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента Леонида Кучмы от 18 июня 2004 года.
В этот день принято поздравлять всех бухгалтеров, дарить им цветы, подарки, сувениры, награждать премиями. К празднику OBOZREVATEL предлагает забавные поздравления в стихах и прозе, смс, открытки, картинки и видео.
С Днем бухгалтера 2020: смс, стихи и проза
З Днем бухгалтера вітаю,
Рівноваги вам бажаю,
Хай в кишенях буде густо,
В гаманцях також не пусто,
У роботі все окей,
За що повага від людей.
***
Забудь про баланс, отложи калькулятор,
Отчет никуда от тебя не уйдет.
Сегодня к тебе пусть в полном объеме,
Любовь и удача поступят на счет!
***
Хай гроші самі рахуються,
А звіти самі друкуються.
Декларації самі дають звіти,
А прихильники дарують квіти.
Щоб важка ваша робота
Приємною була завжди.
І лиш велика банкнота
З вами перейшла на "ти".
***
Поздравление с Днем бухгалтера slavdelo.dn.ua
В убытке пусть будут волнения, тревоги,
В избытке – здоровье, почет и успех.
И пусть не пугают рост цен и налоги,
Работай, старайся и будь лучше всех!
***
В день професії бухгалтера
Від душі вітаю,
З податковою дружити
Щиро вам бажаю.
Радує хай вас баланс,
Звітність хай лиш сходиться,
Грошенята у кишені,
Безперечно, водяться.
Хай колеги поважають,
Радує зарплата
І на посмішки життя
Буде хай багатим.
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Поздравляю с Днем бухгалтера и от души желаю считать не только цифры по плану счетов и в проводках, но и счастливые мгновения в жизни, дни радости и удачи, теплые встречи и сбывшиеся заветные мечты. Здоровья Вам, терпения, настойчивости и упорства, а также неутомимых сил, энтузиазма, уверенности и успеха!
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Шановні бухгалтери, вітаємо вас з професійним святом! Бажаємо вам вміння, терпіння, правильних звітів, щоб баланс завжди сходився. Нехай вдома все буде, здоров'я і щастя вам!
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Володарі фінансів, повелителі дебетів і кредитів, вітаємо вас з вашим професійним святом. Нехай у вас все сходиться, нехай завжди все буде гаразд, нехай буде поменше звітів і робота буде тільки в радість. Бажаємо гарних доходів і завжди хорошого настрою!
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Поздравляю с Днем бухгалтера. Хочется пожелать невероятного успеха во всех делах, безошибочной и беспрепятственной деятельности, уважения коллег, мира и счастья в семье, высокого достатка, уверенного здоровья и прекрасного настроения.
Открытки и картинки ко Дню бухгалтера
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По материалам: prikolnye-pozdravleniya.ru, pozdravok.ru, maximum.fm.