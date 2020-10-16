С Днем босса 2020: забавные поздравления, приколы, видео и картинки
День Босса, или День Шефа, отмечается ежегодно 16 октября. В этот день принимают поздравления руководители самых разных уровней – от бригадира до президента страны.
OBOZREVATEL рассказывает, что это за праздник, а также публикует поздравления с Днем босса.
День босса: история праздника
Считается, что родиной праздника являются США. Так, в 1958 году Патриция Бэйз Хароски из Чикаго зарегистрировала "День босса" в Торговой палате США.
Дата для Дня босса была выбрана не случайно: 16 октября был днем рождения отца Патриции Хароски, в компании которого State Insurance она работала секретарем.
А в 1962 году идею женщины поддержал губернатор штата Иллинойс, который впервые в мире объявил этот день официальным праздником. Вскоре праздник распространился по всему миру: сегодня он отмечается в Великобритании, Австралии, ЮАР и других странах.
С Днем босса: смс, стихи и проза
Шеф не спить – він відпочиває.
Шеф не їсть – він відновлює сили.
Шеф не бреше – він дипломат.
Шеф не кричить – він переконує.
Шеф не помиляється – він приймає ризиковані рішення.
Шеф не грає в комп’ютерні ігри – він розмірковує над стратегією.
Шеф не забуває – він не засмічує пам’ять.
З Днем шефа – дорогий ви наш ШЕФ!
***
С Днем Шефа Вас спешим поздравить
И кое-что Вам пожелать:
Быть на коне и мудро править,
О премиях не забывать,
Свой коллектив хвалить почаще
И быть в хорошем настроении;
Простого, искреннего счастья,
Во всем огромного везения!
***
Працю собі нелегку Ви обрали
Вона потребує, сил та тривог,
Але Ви ніколи не шкодували
Бо праця це доля яку Вам дав Бог.
Радієм за Вас ми, зате що Ви з нами,
За долю щасливу, за вдачу просту.
Хай доля зорями розсиплеться на небі,
І щастя місяцем освітлює в потребі,
Нехай курличуть в небі журавлі –
Сьогодні – Вас вітають всі!
***
Желаем, шеф, работы легкой,
И нервов крепких, словно сталь.
Пускай проходят ваши сделки
С большим успехом, на ура.
Работники пусть уважают
И ценят вас за все дела.
***
Керівник ви просто клас,
Приклад беремо ми з вас,
Ви розумний, та терплячий,
Просто ідеал ходячий,
Ось таким і залишайтесь,
З колективом родичайтесь,
Зарплатню на всіх діліть,
Та підлеглих не сваріть,
З вами радісно жартуєм,
Але дуже вас шануєм,
З Днем шефа вас вітаємо,
Та підвищення бажаємо!
***
Поздравляем вас с Днем Босса,
Самый лучший в мире шеф,
Вы у нас большая личность
И для нас авторитет.
***
Прийміть наші щирі вітання з Днем Боса! Бажаємо вам процвітання і виконання найграндіозніших планів, успіхів у праці та будь-яких починаннях, нових перемог і досягнень. Нехай все, що Ви намітили, все, до чого прагнете, виходить швидко й легко. Міцного Вам здоров'я, сімейного благополуччя і щастя!
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Дорогой босс, поздравляем вас с Днем Шефа и хотим сказать спасибо за то, что вы такой добрый, понимающий и ответственный человек! Желаем вам новых достижений, удачи во всех начинаниях и делах, а также удовольствия от работы и хороших доходов!
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Дорогий шеф, вітаю з Днем боса. Бажаю постійного вдосконалення, стабільності в справах, удачі і хорошої результативності. Нехай в житті буде багато щастя, любові, посмішок, радості та веселощів. Здоров'я Вам і Вашим близьким, поваги колег та взаєморозуміння.
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С Днем шефа! Желаю всегда быть круче всех, иметь и дом большой, и дачу, и яхту, и машину, и уважающий Вас коллектив, и любимое дело, и большие перспективы, и верную удачу, и постоянный успех! В общем, пусть у Вас будет все, что надо и все, кто дорог! Здоровья боссу и достатка.
День босса: картинки и открытки
Видео с поздравлениями
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По материалам: pozdravok.ru, lux.fm.