С Днем босса 2020: забавные поздравления, приколы, видео и картинки

День Босса, или День Шефа, отмечается ежегодно 16 октября. В этот день принимают поздравления руководители самых разных уровней – от бригадира до президента страны.

OBOZREVATEL рассказывает, что это за праздник, а также публикует поздравления с Днем босса.

День босса: история праздника

Считается, что родиной праздника являются США. Так, в 1958 году Патриция Бэйз Хароски из Чикаго зарегистрировала "День босса" в Торговой палате США.

Дата для Дня босса была выбрана не случайно: 16 октября был днем рождения отца Патриции Хароски, в компании которого State Insurance она работала секретарем.

А в 1962 году идею женщины поддержал губернатор штата Иллинойс, который впервые в мире объявил этот день официальным праздником. Вскоре праздник распространился по всему миру: сегодня он отмечается в Великобритании, Австралии, ЮАР и других странах.

День Босса, или День Шефа, отмечается ежегодно 16 октября Pixabay

С Днем босса: смс, стихи и проза

Шеф не спить – він відпочиває.

Шеф не їсть – він відновлює сили.

Шеф не бреше – він дипломат.

Шеф не кричить – він переконує.

Шеф не помиляється – він приймає ризиковані рішення.

Шеф не грає в комп’ютерні ігри – він розмірковує над стратегією.

Шеф не забуває – він не засмічує пам’ять.

З Днем шефа – дорогий ви наш ШЕФ!

***

С Днем Шефа Вас спешим поздравить

И кое-что Вам пожелать:

Быть на коне и мудро править,

О премиях не забывать,

Свой коллектив хвалить почаще

И быть в хорошем настроении;

Простого, искреннего счастья,

Во всем огромного везения!

***

Працю собі нелегку Ви обрали

Вона потребує, сил та тривог,

Але Ви ніколи не шкодували

Бо праця це доля яку Вам дав Бог.

Радієм за Вас ми, зате що Ви з нами,

За долю щасливу, за вдачу просту.

Хай доля зорями розсиплеться на небі,

І щастя місяцем освітлює в потребі,

Нехай курличуть в небі журавлі –

Сьогодні – Вас вітають всі!

***

Желаем, шеф, работы легкой,

И нервов крепких, словно сталь.

Пускай проходят ваши сделки

С большим успехом, на ура.

Работники пусть уважают

И ценят вас за все дела.

***

Керівник ви просто клас,

Приклад беремо ми з вас,

Ви розумний, та терплячий,

Просто ідеал ходячий,

Ось таким і залишайтесь,

З колективом родичайтесь,

Зарплатню на всіх діліть,

Та підлеглих не сваріть,

З вами радісно жартуєм,

Але дуже вас шануєм,

З Днем шефа вас вітаємо,

Та підвищення бажаємо!

***

Поздравляем вас с Днем Босса,

Самый лучший в мире шеф,

Вы у нас большая личность

И для нас авторитет.

***

Прийміть наші щирі вітання з Днем Боса! Бажаємо вам процвітання і виконання найграндіозніших планів, успіхів у праці та будь-яких починаннях, нових перемог і досягнень. Нехай все, що Ви намітили, все, до чого прагнете, виходить швидко й легко. Міцного Вам здоров'я, сімейного благополуччя і щастя!

***

Дорогой босс, поздравляем вас с Днем Шефа и хотим сказать спасибо за то, что вы такой добрый, понимающий и ответственный человек! Желаем вам новых достижений, удачи во всех начинаниях и делах, а также удовольствия от работы и хороших доходов!

***

Дорогий шеф, вітаю з Днем боса. Бажаю постійного вдосконалення, стабільності в справах, удачі і хорошої результативності. Нехай в житті буде багато щастя, любові, посмішок, радості та веселощів. Здоров'я Вам і Вашим близьким, поваги колег та взаєморозуміння.

***

С Днем шефа! Желаю всегда быть круче всех, иметь и дом большой, и дачу, и яхту, и машину, и уважающий Вас коллектив, и любимое дело, и большие перспективы, и верную удачу, и постоянный успех! В общем, пусть у Вас будет все, что надо и все, кто дорог! Здоровья боссу и достатка.

День босса: картинки и открытки

Открытка в День босса Pinterest

Картинка ко Дню босса cutewallpaper.org

Поздравления в День шефа mirnoe.com

Прикольные картинки ко Дню босса ggexp.ru

День босса 2020 nashchelyabinsk.ru

Видео с поздравлениями

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По материалам: pozdravok.ru, lux.fm.