С Днем бортпроводника 2020: оригинальные поздравления стюардам и стюардессам

В воскресенье, 12 июля, отмечается Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Профессия стюарда появилась в 1928 году в Германии, когда в полет стали брать специального человека, отвечающего за сервис на борту самолета. А первой стюардессой в истории считается американка Эллен Черч, которая сопровождала рейс Сан-Франциско – Шайенн 15 мая 1930 года.

К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления стюардам и стюардессам: картинки, стихи, смс, прозу и видео.

С Днем бортпроводника: смс, стихи и проза

В парадной форме и с улыбкой

Встречаешь пассажиров ты,

Бортпроводник – звучит достойно,

Профессия твоей мечты!

Сегодня мы тебя поздравим

И пожелаем жить без бед,

Полетов только безопасных,

Счастливых, долгих-долгих лет.

***

В літаку, в поїзді, на судні

Статевих відмінностей не видно.

Бортпровідники в суворі будні

Всім готові класний побут створити.

На роботі кожен день зустрічають,

Навіть, персональне свято своє.

І від пасажирів отримують

Подяки, привіти і спокій.

***

Желаю красочных полетов,

Стабильных и больших доходов,

Успеха достигай во всем,

Взлетай все выше день за днем!

***

Поздравления с Днем бортпроводника "Міжнародні авіалінії України"

Выше птиц летаешь ежедневно,

Сто полетов на твоем счету,

Ты для нас – небесная царевна,

И всегда, как воин, на посту!

Ты улыбки даришь пассажирам,

Помогаешь скрасить их полет,

И бываешь даже их кумиром,

Очень любит стюардесс народ!

Пусть тебя любовь на крыльях носит,

Дарит счастья много и тепла,

И сюрпризы чаще преподносит,

Бескорыстного сердечного добра!

***

За їх відвагу і уміння

Ми славимо бортпровідників.

Здоров’я, щастя і везіння

Бажаємо, хай береже їх Бог!

***

С Днем бортпроводника. Пусть на борту всегда будет порядок и спокойствие, пусть по курсу всегда ждет удача и успех, пусть на пути встречаются улыбки добрых людей, пусть каждый рейс жизни имеет счастливое завершение.

***

З Днем бортпровідника! Бажаю зберігати спокій у будь-яких ситуаціях, працювати в злагодженому колективі за гідну оплату! Нехай близькі будуть завжди поруч, нехай все виходить, нехай вдома панує затишок і достаток!

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Вітаю з Днем бортпровідника! Бажаю впевненості й оптимізму, душевного спокою і величезного заряду позитивної енергії для підтримки веселої атмосфери на борту і, звичайно ж, у своєму житті. Бажаю здоров'я і яскравих подорожей, чудесних людей і радісних зустрічей, щасливих днів і численних успіхів.

Картинки и открытки ко Дню бортпроводника

Открытка с Днем бортпроводника BraveChic / Twitter

Картинки в День бортпроводника inforoom.com.ua

Пожелания в День бортпроводника tunnel.ru

День бортпроводника: видео с поздравлениями

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы лучшие места в самолете для нервных пассажиров.

По материалам: pozdravok.ru.