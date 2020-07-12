С Днем бортпроводника 2020: оригинальные поздравления стюардам и стюардессам
В воскресенье, 12 июля, отмечается Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Профессия стюарда появилась в 1928 году в Германии, когда в полет стали брать специального человека, отвечающего за сервис на борту самолета. А первой стюардессой в истории считается американка Эллен Черч, которая сопровождала рейс Сан-Франциско – Шайенн 15 мая 1930 года.
К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления стюардам и стюардессам: картинки, стихи, смс, прозу и видео.
С Днем бортпроводника: смс, стихи и проза
В парадной форме и с улыбкой
Встречаешь пассажиров ты,
Бортпроводник – звучит достойно,
Профессия твоей мечты!
Сегодня мы тебя поздравим
И пожелаем жить без бед,
Полетов только безопасных,
Счастливых, долгих-долгих лет.
***
В літаку, в поїзді, на судні
Статевих відмінностей не видно.
Бортпровідники в суворі будні
Всім готові класний побут створити.
На роботі кожен день зустрічають,
Навіть, персональне свято своє.
І від пасажирів отримують
Подяки, привіти і спокій.
***
Желаю красочных полетов,
Стабильных и больших доходов,
Успеха достигай во всем,
Взлетай все выше день за днем!
***
Выше птиц летаешь ежедневно,
Сто полетов на твоем счету,
Ты для нас – небесная царевна,
И всегда, как воин, на посту!
Ты улыбки даришь пассажирам,
Помогаешь скрасить их полет,
И бываешь даже их кумиром,
Очень любит стюардесс народ!
Пусть тебя любовь на крыльях носит,
Дарит счастья много и тепла,
И сюрпризы чаще преподносит,
Бескорыстного сердечного добра!
***
За їх відвагу і уміння
Ми славимо бортпровідників.
Здоров’я, щастя і везіння
Бажаємо, хай береже їх Бог!
***
С Днем бортпроводника. Пусть на борту всегда будет порядок и спокойствие, пусть по курсу всегда ждет удача и успех, пусть на пути встречаются улыбки добрых людей, пусть каждый рейс жизни имеет счастливое завершение.
***
З Днем бортпровідника! Бажаю зберігати спокій у будь-яких ситуаціях, працювати в злагодженому колективі за гідну оплату! Нехай близькі будуть завжди поруч, нехай все виходить, нехай вдома панує затишок і достаток!
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Вітаю з Днем бортпровідника! Бажаю впевненості й оптимізму, душевного спокою і величезного заряду позитивної енергії для підтримки веселої атмосфери на борту і, звичайно ж, у своєму житті. Бажаю здоров'я і яскравих подорожей, чудесних людей і радісних зустрічей, щасливих днів і численних успіхів.
Картинки и открытки ко Дню бортпроводника
День бортпроводника: видео с поздравлениями
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы лучшие места в самолете для нервных пассажиров.
По материалам: pozdravok.ru.