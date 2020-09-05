С Днем бороды! Забавные поздравления, картинки и мемы о бородачах

День бороды в 2020 году отмечается 5 сентября. Фото: Pixabay

Всемирный день бороды отмечается каждую первую субботу сентября. В 2020 году праздник приходится на 5 сентября.

В этот день по всему миру проходят разные акции и мероприятия с участием мужчин, носящих бороду: концерты, гуляния, конкурсы, соревнования, фейерверки, мастер-классы по уходу за бородой, усами и бакенбардами. К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, открытки, картинки, мемы и видео.

С Днем бороды: смс, стихи и проза

Борода сьогодні це дуже модно,

І стала вже давно іконою стилю,

І може бути різною на кому завгодно,

Серця чоловіків навіки підкорила.

***

За окном сентябрь жаркий,

Но летит листва без чувств,

И нисколечко не жалко

Той листвы бородачу,

Ведь растительности много

На лице – гордишься ты,

Поздравляем мы, в итоге,

С днем всемирным бороды,

Не сбривай, пусть даже просит

Слезно верная жена,

Отрывай один волосик

И исполнится мечта!

***

С Днем бороды 2020 Фото: Pixabay

З Днем бороди носіїв її,

Чоловіків що знають в цьому толк,

Бородач шлю привітання своє,

Нехай буде м’якою борода, як шовк.

***

Бородатые мужчины,

Могут быть и анекдоты,

Вспоминать о них, как боты,

Нет у нас на то причины,

А поздравить мы желаем

Бородатых и красивых

Мужиков, в которых силы

В теле столько, что хватает

Всех любить, пахать безмерно,

Борода ведь – это символ

Мощи в теле обозримой,

Доброты без злобы нервной,

Пожелаем долгой жизни

И здоровья, и жить в фарте,

Бороды вы не сбривайте,

Хватит вам на век харизмы!

***

Поздравления с Днем бороды Фото: Pixabay

Бороданю! Вітаю з твоїм днем. Нехай рослинність на обличчі буде густою, красивою і блискучою. Бажаю, щоб вона привертала увагу оточуючих жінок.

***

С днем бороды поздравить Вас

Хочу сегодня я,

Вы в профиль смотритесь, в анфас

Красивей как нельзя!

Пускай не тронут Вас года,

Седин жестоких снег!

Пусть будет пышной борода,

Вас украшая век!

***

Вітаю з твоїм днем! Рости свою бороду і з гордістю її носи. Нехай вона радує красою, блиском і густотою.

Картинки, открытки и мемы ко Дню бороды

Мем о бороде Фото: Pinterest

Открытка с Днем бороды Фото: joy-pup.com

Картинка ко Дню бороды Фото: Pinterest

День бороды: видео

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, борода повышает риск заразиться коронавирусом: как безопасно бриться.

По материалам: pozdravuha.ru, joy-pup.com.

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