С Днем бороды! Забавные поздравления, картинки и мемы о бородачах

День бороды в 2020 году отмечается 5 сентября. Фото: Pixabay
Всемирный день бороды отмечается каждую первую субботу сентября. В 2020 году праздник приходится на 5 сентября.
В этот день по всему миру проходят разные акции и мероприятия с участием мужчин, носящих бороду: концерты, гуляния, конкурсы, соревнования, фейерверки, мастер-классы по уходу за бородой, усами и бакенбардами. К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, открытки, картинки, мемы и видео.
Борода сьогодні це дуже модно,
І стала вже давно іконою стилю,
І може бути різною на кому завгодно,
Серця чоловіків навіки підкорила.
***
За окном сентябрь жаркий,
Но летит листва без чувств,
И нисколечко не жалко
Той листвы бородачу,
Ведь растительности много
На лице – гордишься ты,
Поздравляем мы, в итоге,
С днем всемирным бороды,
Не сбривай, пусть даже просит
Слезно верная жена,
Отрывай один волосик
И исполнится мечта!
***
С Днем бороды 2020 Фото: Pixabay
З Днем бороди носіїв її,
Чоловіків що знають в цьому толк,
Бородач шлю привітання своє,
Нехай буде м’якою борода, як шовк.
***
Бородатые мужчины,
Могут быть и анекдоты,
Вспоминать о них, как боты,
Нет у нас на то причины,
А поздравить мы желаем
Бородатых и красивых
Мужиков, в которых силы
В теле столько, что хватает
Всех любить, пахать безмерно,
Борода ведь – это символ
Мощи в теле обозримой,
Доброты без злобы нервной,
Пожелаем долгой жизни
И здоровья, и жить в фарте,
Бороды вы не сбривайте,
Хватит вам на век харизмы!
***
Поздравления с Днем бороды Фото: Pixabay
Бороданю! Вітаю з твоїм днем. Нехай рослинність на обличчі буде густою, красивою і блискучою. Бажаю, щоб вона привертала увагу оточуючих жінок.
***
С днем бороды поздравить Вас
Хочу сегодня я,
Вы в профиль смотритесь, в анфас
Красивей как нельзя!
Пускай не тронут Вас года,
Седин жестоких снег!
Пусть будет пышной борода,
Вас украшая век!
***
Вітаю з твоїм днем! Рости свою бороду і з гордістю її носи. Нехай вона радує красою, блиском і густотою.
Мем о бороде Фото: Pinterest
Открытка с Днем бороды Фото: joy-pup.com
Картинка ко Дню бороды Фото: Pinterest
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, борода повышает риск заразиться коронавирусом: как безопасно бриться.
По материалам: pozdravuha.ru, joy-pup.com.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!