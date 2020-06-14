С Днем блогера 2020: оригинальные поздравления, смс, картинки и видео
В понедельник, 14 июня, в мире отмечается Международный день блогера. Идею праздника в 2004 году предложил студент из Стэнфорда, США, чтобы поддерживать дружеские отношения между блогерами по всему миру.
К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления: смс, стихи, прозу, картинки и видео.
День блогера: смс, стихи и проза
Много лайков и подписчиков активных
Я желаю в этот праздник от души!
А еще сотни эмоций позитивных
И от блогерства доходов пребольших!
Развивайся в этой новой сфере,
Пусть тебе сопутствует успех!
В блогерство тебе открыты двери,
Знай меня, ты блогер лучше всех!
***
З днем блогера вітаю,
Бути найкращим в неті бажаю,
Завжди свого добиватися,
Але занадто не зазнаватися.
***
Пусть армия подписчиков растет,
Пусть процветает личный блог,
Желаю много креатива,
Конечно же и позитива,
Чтобы практичным был расчет,
Тогда успех быстрей придет,
Исполняться твои мечты
И лучшим блогером стал ты!
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Поздравляю с Днем блогера и в твой профессиональный празднк желаю процветания и стабильного успеха, растущей прибыли и армии подписчиков.
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Вітаю з Днем блогера! Хай твій блог завжди буде цікавим, ідеї свіжими, а мрії збуваються. Бажаю бути лише в топі і мати багато-багато лайків.
Картинки ко Дню блогера
Видео в День блогера
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По материалам: pozdravok.ru.