С Днем блогера 2020: оригинальные поздравления, смс, картинки и видео

В понедельник, 14 июня, в мире отмечается Международный день блогера. Идею праздника в 2004 году предложил студент из Стэнфорда, США, чтобы поддерживать дружеские отношения между блогерами по всему миру.

К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления: смс, стихи, прозу, картинки и видео.

С Днем блогера

День блогера: смс, стихи и проза

Много лайков и подписчиков активных

Я желаю в этот праздник от души!

А еще сотни эмоций позитивных

И от блогерства доходов пребольших!

Развивайся в этой новой сфере,

Пусть тебе сопутствует успех!

В блогерство тебе открыты двери,

Знай меня, ты блогер лучше всех!

***

Поздравления с Днем блогера Pinterest

З днем блогера вітаю,

Бути найкращим в неті бажаю,

Завжди свого добиватися,

Але занадто не зазнаватися.

***

Пусть армия подписчиков растет,

Пусть процветает личный блог,

Желаю много креатива,

Конечно же и позитива,

Чтобы практичным был расчет,

Тогда успех быстрей придет,

Исполняться твои мечты

И лучшим блогером стал ты!

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День блогера отмечается 14 июня Pinterest

Поздравляю с Днем блогера и в твой профессиональный празднк желаю процветания и стабильного успеха, растущей прибыли и армии подписчиков.

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Вітаю з Днем блогера! Хай твій блог завжди буде цікавим, ідеї свіжими, а мрії збуваються. Бажаю бути лише в топі і мати багато-багато лайків.

Картинки ко Дню блогера

Открытки в День блогера otkritkiok.ru

День блогера: смс Pinterest

День блогера 2020 Pinterest

День блогера: прикольные поздравления Pinterest

Видео в День блогера

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По материалам: pozdravok.ru.

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