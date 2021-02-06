С Днем бармена 2021: история, поздравления, картинки и открытки

Ежегодно 6 февраля в Украине и других странах мира отмечается Международный день бармена. В эту дату принято проводить различные конкурсы, розыгрыши, дегустации и профессиональные соревнования.

История праздника, а также яркие поздравления и открытки – далее в OBOZREVATEL.

Профессия бармена появилась в США в ХІХ веке в годы "золотой лихорадки". Торговые точки в поселениях старателей продавали все необходимые товары, включая алкоголь. Впоследствии помещения магазинов стали разделять на торговую зону и место отдыха – бар. Человека, который работал в баре, прозвали барменом.

Примечательно, что алкогольные коктейли в их нынешнем виде также впервые появились в США. А в 1862 году вышла первая книга о напитках, коктейлях и профессиональном кодексе бармена. Она называлась Bartender’s Guide (в переводе с англ. "Гид бармена"); ее автор, Джерри Томас, сам имел многолетний опыт работы у барной стойки.

Традиция праздновать День бармена была заложена в 2008 году в Киеве по инициативе рок-клуба "Докер Паб", а также Международного центра барменов Planet Z. Впоследствии идею отмечать праздник поддержали и в других странах.

У католиков 3 февраля – день памяти святого Аманда, который считается покровителем виноделов, сотрудников ресторанов, пивоваров и барменов. При этом в США День почитания бармена (Bartender Appreciation day) празднуют каждую первую пятницу декабря.

В международный день бармена

Желаем взять большой бокал,

Наполнить доверху здоровьем,

Чтоб жизни ритм не утихал!

Приправить денежным ликером

Добавить счастья и любви!

До дна коктейль сегодня выпей!

Легко и весело живи!

***

Бажаємо життя, як вино,

Вируючого і грайливого.

Нехай щастя буде, як в кіно,

Захопливим і красивим.

Щоб в день бармена чув ти,

У кишенях шелест чайових.

Щоб збулися твої мрії,

І став власником бару ти.

***

Пускай всегда твои коктейли

Легко в восторг приводят всех!

Шагай к своей заветной цели

Без затруднений и помех!

Во всем будь, лучшим, первоклассным,

Лови "счастливую" волну!

Желаю барменом прекрасным

Тебе прослыть на всю страну!

***

З днем бармена вітаємо,

Щастя в житті Вам бажаємо,

Завжди відданих клієнтів,

Життєрадісних моментів!

На роботі – лише успіхів

Без будь-яких огріхів,

Настрою, розуміння

І, звичайно ж, старання!

***

Поздравляю с Международным днем бармена. Желаю крепкого здоровья, как самый крепкий ром, желаю горячей любви, как самбука, желаю яркой жизни, как пунш, желаю сладкого привкуса страсти, как ликер, желаю зажигательного настроения, как абсент!

***

Вітаю з Міжнародним днем бармена. Бажаю відчувати себе богом за барною стійкою та бути щасливчиком по життю. Нехай кожен день буде яскравим і смачним коктейльчиком з таких інгредієнтів, як удача, щастя, радість і любов. Бажаю особистих досягнень у барменській творчості, багато клієнтів, цікавого спілкування і достатку в житті!

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продают до 50% фальсифицированного алкоголя. Даже в крупных онлайн-магазинах покупка спиртного может быть рискованным шагом.

По материалам: pozdravok.ru.