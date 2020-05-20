С Днем банкира 2020: смс, картинки, поздравления в стихах и прозе
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковских работников. Этот праздник был установлен указом президента Леонида Кучмы от 6 марта 2004 года.
День банковского работника – это хороший повод поздравить друзей, близких и знакомых, чья работа связана с работой украинской банковской системы. В День банкира OBOZREVATEL публикует оригинальные поздравления в стихах и прозе, открытки, смс и видео.
Поздравления с Днем банкира в смс, стихах и прозе
Кто всегда в заботах,
Кроме дней субботних?
Посмотрите, вот он –
Банковский работник!
Пусть хранятся деньги
Не в стеклянной банке –
Ты такой надежный,
Как броня на танке!
Будь же всегда здоров и весел,
Больше удач за хвост лови,
Много желаем в жизни песен,
И улыбок, и любви!
***
Ваш праздник профессиональный
Пусть Вам награды принесет –
Любовь родных и верность дальних...
Ну и, конечно же, почет!
***
Кожен працівник банку знає,
Що в цей день свято він відзначає!
Що його чекають частування, подарунки,
А іноді і надбавки до зарплати!
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Поздравляю с Днем банковского работника Украины! Легкого и интересного труда, положительных результатов в любимой сфере и прекрасного настроения! Будьте лучшими, достигайте максимума и всегда добивайтесь желанного!
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Вітаю з Днем банківського працівника і від чистого серця бажаю стабільної діяльності та високої репутації, роботи без втоми і проблем, високого доходу і великих успіхів, прекрасного настрою, особистого щастя і блага в домі.
Картинки ко Дню банкира 2020
Видео с поздравлениями в День банкира
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По материалам: pozdravok.ru, v24.com.ua.