С Днем банкира 2020: смс, картинки, поздравления в стихах и прозе

Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковских работников. Этот праздник был установлен указом президента Леонида Кучмы от 6 марта 2004 года.

День банковского работника – это хороший повод поздравить друзей, близких и знакомых, чья работа связана с работой украинской банковской системы. В День банкира OBOZREVATEL публикует оригинальные поздравления в стихах и прозе, открытки, смс и видео.

С Днем банковского работника 2020

Поздравления с Днем банкира в смс, стихах и прозе

Кто всегда в заботах,

Кроме дней субботних?

Посмотрите, вот он –

Банковский работник!

Пусть хранятся деньги

Не в стеклянной банке –

Ты такой надежный,

Как броня на танке!

Будь же всегда здоров и весел,

Больше удач за хвост лови,

Много желаем в жизни песен,

И улыбок, и любви!

***

С Днем банкира otkritkiok.ru

Ваш праздник профессиональный

Пусть Вам награды принесет –

Любовь родных и верность дальних...

Ну и, конечно же, почет!

***

Кожен працівник банку знає,

Що в цей день свято він відзначає!

Що його чекають частування, подарунки,

А іноді і надбавки до зарплати!

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Поздравления с Днем банкира komr.gov.ua

Поздравляю с Днем банковского работника Украины! Легкого и интересного труда, положительных результатов в любимой сфере и прекрасного настроения! Будьте лучшими, достигайте максимума и всегда добивайтесь желанного!

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Вітаю з Днем банківського працівника і від чистого серця бажаю стабільної діяльності та високої репутації, роботи без втоми і проблем, високого доходу і великих успіхів, прекрасного настрою, особистого щастя і блага в домі.

Картинки ко Дню банкира 2020

Картинки "с Днем банкира"

День банкира: картинки и смс vk.volyn.ua

Гифка ко Дню банкира pozdravok.ru

Анимационные поздравления с Днем банкира pozdravok.ru

СМС ко Дню банкира otkritkiok.ru

Пожелания в День банкира 2020 otkritkiok.ru

Видео с поздравлениями в День банкира

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По материалам: pozdravok.ru, v24.com.ua.