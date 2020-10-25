С Днем автомобилиста: забавные поздравления и картинки
День автомобилиста в Украине отмечается ежегодно в последнее воскресенье октября. В 2020 году он выпадает на 25 октября.
Это профессиональный праздник работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Украины, который был учрежден в 1993 году указом президента Леонида Кравчука. К празднику OBOZREVATEL подготовил забавные смс, стихи, картинки, открытки и видео и поздравлениями.
День автомобилиста: смс, стихи и проза
Тобі хочу я побажати
Ніколи не сумувати,
У пробках довго не стирчати,
У ДТП не потрапляти,
І аварій не зустрічати.
Завжди дорогу знати,
І постового не зустрічати.
Права, техпаспорт не втрачати,
У любові і щасті потопати,
Проблем з фінансами не знати,
І у всьому завжди перемагати!
***
Чтоб колодки не скрипели,
Фары в темноте горели,
Чтоб бензин не дорожал,
И домкрат без дел лежал!
Чтоб дороги без баранов,
И мотор ревел исправно,
Чтоб сотрудник ДПС
С курса вашего исчез!
***
Ти машину свою знаєш,
Немов сам її зібрав.
По дорогах розтинаєш,
Ніби професіонал.
Вітаю я, коханий,
З днем водія тебе.
Нехай твій "кінь" неприборканий
Не підводить ніколи!
***
Ни гвоздя тебе, ни жезла,
Массажер крутой на кресло,
Чтоб любимая машина
Меньше кушала бензина.
С праздником тебя, всех благ,
Быть все время при деньгах,
И, конечно, при колесах,
Быстро чтоб решать вопросы!
***
Всіх тих, чий улюблений звук – шурхіт шин,
І тих, кого дорога надихає,
Хто життя не мислить без машин
Та без керма себе не уявляє, –
У святковий день привітати ми хочемо,
І нехай подовше свято триває,
Удачі й щасливої дороги
Бажаємо всім у День автомобіліста!
***
Желаю тебе лишь зеленого света,
Отличной дороги зимою и летом,
Поломок не ведать, аварий не знать,
ГАИ на маршруте вовек не встречать,
Попутного ветра, комфорта в пути.
Всегда с настроеньем баранку крути!
***
Собою задоволений і впевнений,
Не раз дорогою перевірений.
Ти за кермом – шикарний мен,
А для жінок – просто супермен!
Нехай мчить авто вперед, до мрії,
Адже варто лише захотіти,
Все збудеться, до чого прагнеш
І буде в житті, чим пишатися!
***
Пусть будет ровною дорога,
Погода пусть не подведет
Уходит пусть с души тревога
Пускай тебе всегда везет.
Тебя сердечно поздравляю,
Водитель самый ты крутой.
Здоровья крепкого желаю
Иди вперед ты за мечтой!
***
Всіх автомобілістів і любителів вітаємо з професійним святом! Бажаємо гладкої дороги, правильної розмітки, завжди зеленого світла і повного бака! Нехай ваші чотириколісні помічники завжди сито бурчать, заводяться з півоберта і радують відмінною їздою своїх власників! Ні цвяха, ні жезла!
***
С Днем автомобилиста! Желаю, чтобы ни в жизни, ни в планах, ни в твоих маршрутах не было бездорожья, желаю абсолютной уверенности и за рулем, и в делах, желаю отличного настроения и постоянного везения в жизни. Пусть дорога вьется гладкой лентой, пусть твой автомобиль мчит тебя прямо к мечтам.
***
Тільки надійних попутників, легких доріг, комфортного пересування, впевненості в собі, високого рівня безпеки, найяскравіших моментів у житті, вічного позитиву, мотивації, досягнень, бажаного результату.
***
Пускай все твои поездки будут удачными и приносят только положительные эмоции, чувство легкости и новые открытия! Пусть твой автомобиль всегда будет твоим "железным другом", который никогда не подведет и верно довезет до нужного пункта назначения!
Картинки и открытки ко Дню автомобилиста
С Днем автомобилиста: видео
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По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.