С Днем авиации Украины! Лучшие смс, стихи, открытки и видео с поздравлениями
В субботу, 29 августа, празднуют День авиации Украины. Это профессиональный праздник военных и гражданских авиаторов и работников авиационной промышленности и транспорта Украины, который был учрежден указом президента Леонида Кравчука в 1993 году. Отмечается каждую последнюю субботу августа.
К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.
С Днем авиации Украины 2020: смс, стихи и проза
До космічних ви висот
Прагнете щодня,
Поважає вас народ
Тішиться рідня,
Бо найближче до зірок
Ви з усіх із нас.
Вас вітаємо тепер
В цей зірковий час.
***
Хай політ вашої думки досягає захмарних висот і лине до зірок! Успіхів вам і міцного здоров’я!
***
Нехай прилади завжди працюють,
І літак буде справним завжди,
Нехай люди усмішку дарують,
Щоб ніколи не було біди.
Хай завжди вас вдома чекають,
Любі ваші: сім’я і рідня.
І аварії всі вас минають,
Нехай Бог береже вас щодня!
***
Поздравляю всех людей, для кого авиация – это не просто слово, это целая жизнь. Желаю, чтобы вы не знали ни бурь, ни штормов. Чтобы погода всегда была летной, а удача чтобы всегда оставалась на вашей стороне.
***
Доблесні льотчики,
Браві пілоти,
Стюардеси милі –
Вам всім тільки злетів,
Ласкавого сонця,
Неба тільки чистого,
Вам вітру попутного,
І іскристого вина!
***
С праздником! Пусть крепкой будет семья, не приходят в гости беды и несчастья. Желаю силы и воли, чтобы побеждать и рваться вперед. Улыбок и чистого неба, пусть погода радует, а уют греет!
***
Ти в небі відчуваєш себе вільно,
За родиною зверху бдиш.
Польоти робиш чудово,
Як птах зверху вниз на нас дивись.
Ти приймай сьогодні вітання.
День авіації – адже це свято твоє.
І нехай перешкодам всім на диво,
Удача буде назавжди з тобою!
Картинки и открытки ко Дню авиации Украины
День авиации Украины: видео с поздравлениями
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, для чего нужен ремень безопасности на борту самолета: стюардесса дала ответ.
По материалам: pozdravok.ru, apostrophe.ua, v24.com.ua.