С Днем авиации Украины! Лучшие смс, стихи, открытки и видео с поздравлениями

В субботу, 29 августа, празднуют День авиации Украины. Это профессиональный праздник военных и гражданских авиаторов и работников авиационной промышленности и транспорта Украины, который был учрежден указом президента Леонида Кравчука в 1993 году. Отмечается каждую последнюю субботу августа.

К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.

С Днем авиации Украины 2020: смс, стихи и проза

До космічних ви висот

Прагнете щодня,

Поважає вас народ

Тішиться рідня,

Бо найближче до зірок

Ви з усіх із нас.

Вас вітаємо тепер

В цей зірковий час.

***

Хай політ вашої думки досягає захмарних висот і лине до зірок! Успіхів вам і міцного здоров’я!

***

Нехай прилади завжди працюють,

І літак буде справним завжди,

Нехай люди усмішку дарують,

Щоб ніколи не було біди.

Хай завжди вас вдома чекають,

Любі ваші: сім’я і рідня.

І аварії всі вас минають,

Нехай Бог береже вас щодня!

***

День авиации Украины 2020. Фото Pinterest

Поздравляю всех людей, для кого авиация – это не просто слово, это целая жизнь. Желаю, чтобы вы не знали ни бурь, ни штормов. Чтобы погода всегда была летной, а удача чтобы всегда оставалась на вашей стороне.

***

Доблесні льотчики,

Браві пілоти,

Стюардеси милі –

Вам всім тільки злетів,

Ласкавого сонця,

Неба тільки чистого,

Вам вітру попутного,

І іскристого вина!

***

С праздником! Пусть крепкой будет семья, не приходят в гости беды и несчастья. Желаю силы и воли, чтобы побеждать и рваться вперед. Улыбок и чистого неба, пусть погода радует, а уют греет!

***

Ти в небі відчуваєш себе вільно,

За родиною зверху бдиш.

Польоти робиш чудово,

Як птах зверху вниз на нас дивись.

Ти приймай сьогодні вітання.

День авіації – адже це свято твоє.

І нехай перешкодам всім на диво,

Удача буде назавжди з тобою!

Картинки и открытки ко Дню авиации Украины

Поздравления с Днем авиации Украины

Картинка ко Дню авиации Украины. Фото dli.donetsk.ua

День авиации Украины: видео с поздравлениями

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, для чего нужен ремень безопасности на борту самолета: стюардесса дала ответ.

По материалам: pozdravok.ru, apostrophe.ua, v24.com.ua.