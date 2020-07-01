С Днем архитектора 2020: поздравления в стихах и прозе, смс, видео и картинки
В среду, 1 июля, отмечается День архитектуры Украины. Этот праздник был учрежден в 1995 году указом президента Леонида Кучмы.
В День архитектора принято поздравлять работников украинской архитектуры, в этот день им присуждают и вручают государственные премии. К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, видео и картинки.
С Днем архитектуры Украины: смс, стихи и проза
Велична легкість стін,
Барокко і метал модерну,
Історія застигла в камені
Від Риму і до Комінтерну.
Готичних соборів шпиль
На портиках загрожують скульптури
Послання і унікальний стиль –
Ось це мета архітектури.
Вкарбувалися в глиб душі до дна,
І залишається в пам'яті народній,
За красу, що дарує нам вона
Привітаємо архітекторів сьогодні.
***
Колони, портики і шпилі –
Архітектура різних стилів.
Собори, будівлі, проспекти –
Сплеск думки, зодчества проекти.
Каріатиди і атланти –
Сліди застиглого таланту.
У польоті завмерлі звуки.
Плоди будівельної науки,
Чарівних снів зображення,
Вільної думки вираз.
проектувальників мистецтво
В серцях людських розбудить почуття:
Благоговіння, блаженство,
Незбагненність, досконалості.
Фантазії людський політ
У шедеврах кам'яних живе.
***
День архитектуры
Мы радостно встречаем,
И всех, кто с нею жизнь связал,
Сердечно поздравляем.
Архитектуре на страшны
Ни годы, ни столетия,
Она хранит память веков,
Культурное наследие.
***
Вітаю з Днем архітектури України і бажаю цікавих задумок у діяльності, приголомшливих ідей у творчості, чудових миттєвостей у житті. Нехай ідеально поєднуються деталі і стилі, нехай витончено і чудово виглядає будь-яке твоє спорудження і будь-яка конструкція.
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С Днем архитектуры! Желаю много путешествовать по всему миру и наслаждаться уникальными произведениями архитектуры каждой страны, желаю ловить вдохновение от каждого памятника и шедевра архитектуры, желаю и в своей жизни с каждым днем проектировать и строить крепкие стены счастья, возводить высокие колонны любви!
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Вітаю тебе з Днем архітектури. Бажаю своїми мріями і надіями, фантазіями і посмішками створювати дивовижний внутрішній світ в улюбленому стилі архітектури, бажаю міцних стін у твого щастя, романтики і радості на даху твого будинку, неперевершеного таланту зодчого і невичерпного ентузіазму в серці.
Картинки и открытки ко Дню архитектуры
День архитектуры: видео
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По материалам: pozdravok.ru, v24.com.ua.