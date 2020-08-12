С Днем археолога 2020: лучшие поздравления, смс, картинки и открытки

Праздник был установлен в 2008 году. Фото: Pinterest

День археолога в Украине отмечается ежегодно 15 августа. Праздник был установлен в 2008 году указом президента Виктора Ющенко, "учитывая весомый вклад украинских ученых-археологов в развитие отечественной археологии, исследование, сохранение, популяризацию археологического наследия Украины...".

К празднику OBOZREVATEL собрал оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.

День археолога: смс, стихи и проза

Археолог, пусть твой труд

Дарит новые находки,

К цели пусть ведет маршрут,

Чтобы удались раскопки!

Будь здоров и полон сил,

Счастлив будь и улыбайся,

Чтобы радость мир дарил,

Каждым мигом наслаждайся!

***

Для вас цінна найменша знахідка,

З неї ви дізнаєтесь побут і звичаї.

Працюєте терпляче і охоче,

Щоб дізнатися правду про минуле.

Цікавих вам розкопок

і знахідок небанальних,

з вашим святом, хлопці,

бути як ви – нетривіально!

***

Тайны прошлого искать

И загадку разгадать,

Чтоб понять, как люди жили,

Как работали, любили.

Вы романтики, мы знаем,

Вас сегодня поздравляем,

Археологам здоровья, счастья,

Радости желаем!

***

Для археологів свято, не застілля,

А рідкісна знахідка старовини,

Наполегливо поставленої мети домагаються,

Таємниці минулого розкривають нам вони.

Ми бажаємо вам цікавих знахідок,

Великої удачі, радості, добра,

Нехай таємне стає відомим,

Нехай вам фортуна посміхається завжди.

***

З Днем археолога. Бажаю кожен день шукати те, що важливо й цікаво, завжди знаходити те, що потрібно й унікально, постійно докопуватися до істини та до дивних знахідок, ніколи не втрачати віри в себе і нюху на велику удачу!

***

Без прошлого нет и будущего, без знания истории мы обречены вечно повторять одни и те же ошибки. Потому так важны воспоминания о древности и важно сохранять и приумножать их. В этом помогаете именно вы, археологи, с профессиональным праздником вас! Успехов, терпения и важных находок.

Картинки и открытки ко Дню археолога

С Днем археолога Фото: galinfo.com.ua

Картинка ко Дню археолога Фото: depo.ua

С Днем археолога: открытка Фото: dnabb.org

Поздравление с Днем археолога Фото: Pinterest

Видео ко Дню археолога

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали всю правду о жизни в СССР в одном фото.

По материалам: pozdravok.ru, depo.ua.